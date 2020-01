TVF stößt Primus Knielingen vom Thron

Mannheim.Handball-Badenligist TV Friedrichsfeld bleibt zu Hause eine Macht: Das musste nun auch der bisherige Tabellenführer TV Knielingen erkennen. Mit einer beeindruckenden Leistung gewannen die Friedrichsfelder mit 27:22 (13:12) und stürzten damit den Primus. Neuer Spitzenreiter ist jetzt der TSV Birkenau.

Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn lobte „die sehr gute Leistung“ gegen Knielingen, gab aber auch zu, dass das Ergebnis deutlicher ausgefallen ist, als es der Spielverlauf war: „Wenn wir mit ein, zwei Toren gewinnen, dann passt das.“ Trainer Marco Dubois sah das ähnlich, lobte aber, dass seine Mannschaft auch in der engen Schlussphase nicht den Kopf verlor: „Wir sind sehr clever und abgezockt aufgetreten und haben uns diesen Sieg verdient.“

Die Friedrichsfelder begannen stark, ließen in der Deckung kaum etwas zu und führten nach neun Minuten mit 6:2. „Knielingen kam nur zu schweren Würfen“, so Dubois, der eine überzeugende erste Hälfte sah, auch wenn der Tabellenführer nach dem 12:7 bis zur Pause auf 13:12 verkürzte.

Im zweiten Abschnitt blieb der TVF bis zum 18:16 vorn, dann gelang den Gästen durch einen Doppelpack des früheren Viernheimers Sven Walther beim 18:19 (47.) die erste Führung. Der TVF verlor aber nicht seine Linie und nutzte – häufig am Rande des Zeitspiels – seine Chancen konsequent. Die Entscheidung fiel, nachdem TVF-Torhüter Niki Hoffmann beim Stand von 23:22 (55.) einen Strafwurf parierte und im Gegenzug Tobias Seel zum 24:22 traf. Knielingen öffnete nun etwas seine Deckung, was Friedrichsfeld in die Karten spielte: Zweimal der starke Tobias Schlupp und Johann Engelhardt machten alles klar.

Heddesheim – Leutershsn.II 29:28

Wir hatten wohl Angst vor der eigenen Courage“, meinte SGH-Trainer Martin Doll nach dem Zittersieg. SGL-Trainer Roger Grössl ärgerte sich über die verpasste Chance: „Am Ende hat uns nur ein Quäntchen gefehlt. Ein Punkt wäre verdient gewesen.“ Dann blickte er aber wieder auf die erste Hälfte: „Da war die Fehlerquote einfach zu groß.“ Und genau diese Fehler wusste Heddesheim auszunutzen, um sich über 11:6 und 16:8 eine scheinbar sichere Führung zu erarbeiten. Im zweiten Abschnitt wurde dann die Trefferquote bei der SGH schlechter und bei Leutershausen erwachte der Kampfgeist. In der Schlussviertelstunde war es ein Derby auf Augenhöhe, wobei Martin Doll für die Heddesheimer das Heft in die Hand nahm: Nach dem Anschlusstreffer der SGL markierte der Spielertrainer vier der nächsten fünf Treffer und war damit verantwortlich dafür, dass Leutershausen nicht mehr ausgleichen konnte.

Viernheim – St. Leon/Reil. 27:18

Den geforderten Heimsieg lieferte Viernheim gegen den abstiegsbedrohten Drittletzten ab. Taten sich die Südhessen in der ersten Hälfte noch schwer, steigerten sie sich dann und setzten sich über 15:11 (37.) auf 21:14 (49.) ab. me

