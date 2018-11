TVF zu fehlerhaft

Mannheim.Zu viele technische Fehler leistete sich Handball-Badenligist TV Friedrichsfeld beim TV Knielingen. Die Folge: Eine 22:27 (12:13)-Niederlage gegen einen keinesfalls überragenden Gegner. „Wenn wir im Rückraum ein, zwei Alternativen mehr haben, sieht das auch schon anders aus. Aber so hatten wir nicht die Möglichkeit die Intensität über die komplette Dauer hochzuhalten“, erkannte TVF-Sprecher Florian Kuhn, der sich ärgerte: „Wir haben Knielingen immer wieder mit unseren Fehlern stark gemacht.“

Im Lager der Friedrichsfelder ist man sich aber einig, dass die Niederlage kein Beinbruch ist, auch wenn nach dem frühen 6:2 (10.) mehr erwartet wurde. Doch nach dem 10:8 häuften sich die Fehler und die Gastgeber konterten zum 14:12 kurz nach dem Seitenwechsel. Danach schafften es die Gäste nicht mehr, den Hebel umzulegen. Knielingen führte stets mit mindestens zwei Treffern und ließ nach dem 24:20 (54.) nichts mehr anbrennen.

Pforzh./Eu. II – Viernheim 26:26

„Unter diesen Umständen müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, meinte Viernheims Trainer Frank Herbert im Anschluss. Nachdem Philipp Oswald, Julius Herbert, Marcel König und Philipp Schmitt die komplette Trainingswoche krankheitsbedingt verpassten, stellten sie sich in der Goldstadt in den Dienst der Mannschaft, waren aber noch sichtlich angeschlagen. „Respekt, dass sie dabei waren. Das spricht für die gute Stimmung in der Mannschaft und die Moral“, so Herbert.

In der ersten Hälfte lag Viernheim phasenweise schon mit vier Toren hinten (6:10, 17.), kämpfte sich aber wieder heran und im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Torhüter Raul Lazaro Garcia wurde zum großen Rückhalt der Südhessen, zudem zeigte die Manndeckung gegen SG-Spieler Paul Lupus Wirkung. „In den letzten Minuten hatten wir dann leider einen technischen Fehler und eine falsche Entscheidung im Abschluss, sonst wäre sogar ein Sieg möglich gewesen“, bilanzierte Herbert.

