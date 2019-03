TVG demonstriert seine Stärke

Groß-Rohrheim.Der Respekt war im Vorfeld groß, die Überlegenheit dann umso beeindruckender: Mit 33:18 (16:10) gewann der TV Groß-Rohrheim das Derby der Handball-Bezirksoberliga beim seitherigen Tabellenvierten Tvgg Lorsch. „Das war sehr souverän, sehr deutlich – der Trainer ist zufrieden“, gab TVG-Coach Sascha Holdefehr nach der Schlusssirene zu Protokoll.

„Die Jungs hatten unter der Woche sehr gut trainiert und es war eine sehr positive Anspannung zu spüren, was sich in einem sehr überzeugenden Auftritt niedergeschlagen hat“, freute sich Holdefehr über die nächsten Punkte im Kampf um die Meisterschaft. „Jetzt müssen wir genau so weiterarbeiten. Die nächsten Aufgaben sind auch nicht leichter“, blickt der Trainer auf die anstehenden Spiele in Crumstadt (3.), in Rüsselsheim (4.) und bei der SKG Bonsweiher (9.).

Doch bei aller Euphorie über den Kantersieg in der Klosterstadt wusste Holdefehr das Resultat auch einzuschätzen. „Bei Lorsch haben einige sehr starke Spieler wie beispielsweise der Oberliga-erfahrene Spielmacher Pascal Kärchner gefehlt. Dennoch muss man eine solche Leistung auch erstmal abrufen. Das war schon alles sehr in Ordnung“, fand der Trainer.

Rybakov zollt Respekt

Sein Gegenüber, Lorschs Übungsleiter Dennis Rybakov, erkannte die Überlegenheit des Tabellenführers neidlos an. „Wir haben verdient verloren – auch in dieser Höhe. Es war klar, dass wir es mit unserer Rumpftruppe sehr schwer haben würden, aber ich hätte mir schon mehr Gegenwehr gewünscht. Groß-Rohrheim hat das hier ganz souverän gemacht und wir haben uns in der zweiten Hälfte dann mehr und mehr aufgegeben. Das ärgert mich schon“, erklärte der frühere Bundesliga-Spieler.

In der Anfangsphase hielt Lorsch noch mit, erst nach dem 7:6 (16.) lief der TVG-Motor auf Betriebstemperatur. In der Deckung hatte man nun den großgewachsenen Rückraumspieler Nils Bohrer besser im Griff und in Folge der Steigerung in der Defensive wurde auch Torhüter Alexander Wägerle stärker.

„Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Holdefehr seinen Keeper. Bei den Feldspielern hatte er ein Kompliment für den wieder einmal kaum zu stoppenden Andreas Ochs und für Florian Olf parat, „der eine ansteigende Formkurve hat“, so der Coach.

Bis auf 13:6 setzten sich die Riedhandballer noch vor der Pause ab und als Ochs nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag das 20:11 markierte (36.), war die Entscheidung gefallen. „Wir hatten eine unterirdische Trefferquote und Groß-Rohrheim hat uns keine Chance mehr gelassen“, so Rybakov mit Blick auf den kontinuierlich anwachsenden Rückstand.

Holdefehr kann durchwechseln

Während Sascha Holdefehr munter durchwechselte und es sich sogar leisten konnte, Andreas Ochs in der Schlussviertelstunde komplett auf der Bank zu lassen, versuchte Rybakov alles, aber seine Mannschaft hatte an diesem Abend nicht die Moral und nicht die Mittel, um wie entfesselt spielende Groß-Rohrheimer auch nur im Ansatz zu gefährden.

Tvgg-Tore: Nils Bohrer (7/1), Schwöbel, Kraft (je 3), Pabst (3), Wiegand, Knapp (je 1).

TVG-Tore: Ochs (8/3), Sebastian Haas, Olf, Kautzmann (je 4), Anthes, Till Haas (je 3), Baumann (2/1), Reis (2), Kehl, Ehlert, Kohl (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019