TVG gelingt Befreiungsschlag

Groß-Rohrheim.Das war wichtig! Die Handballer des TV Groß-Rohrheim feierten am Sonntag ihren ersten Sieg in der Landesliga, fertigten die nun weiterhin punktlose HSG Fürth/Krumbach mit 36:27 (17:19) ab. „Das war unser erstes Heimspiel – und wir hatten natürlich schon etwas Druck“, gab TVG-Trainer Sascha Holdefehr zu. Umso erleichterter war er, dass sich seine Mannschaft mit einer furiosen zweiten Hälfte in der voll besetzten Bürgerhalle durchsetzte.

Während Gäste-Trainer Waldemar Rack von einer unterirdischen Leistung sprach und „ein Debakel“ seiner Mannschaft sah, die „keinesfalls Landesliga-Niveau“ erreichte, zollte Holdefehr seiner Mannschaft Lob für die Deckungsarbeit im zweiten Abschnitt. Nur zwei Gegentreffer kassierte der TVG zwischen der 31. und 50. Minute, legte in dieser Phase den Grundstein zum Sieg.

„Unsere 3:2:1-Deckung stand“, fand der Trainer, der es auf seine Kappe nahm, dass es in den ersten 30 Minuten noch nicht rund lief: „Ich dachte mir, dass eine 6:0-Deckung gegen Fürth besser wäre. Die Odenwälder haben selbst lange Jahre eine sehr gute 3:2:1 praktiziert und daher bin ich davon ausgegangen, dass sie gegen diese Formation auch viele Lösungsansätze haben“, erläutert Holdefehr die Beweggründe, weshalb er in der ersten Hälfte auf eine defensivere Variante setzte. Doch noch vor der Pause erkannte er, dass eine Umstellung notwendig ist: „Leider kassierten wir dann ein paar Zeitstrafen, so dass wir erst nach der Pause in unsere 3:2:1 wechseln konnten – die war dann spielentscheidend“, war Holdefehr erleichtert, dass die Umstellung noch rechtzeitig kam.

Fand Fürth im ersten Abschnitt immer wieder Lücken in der Groß-Rohrheimer Deckung, waren die Odenwälder nach der Pause völlig abgemeldet. Angetrieben vom überragenden Till Haas und gestützt auf den zuletzt lange verletzten Manuel Kohl auf der Hinten-Mitte-Position der Deckung sowie mit einem sich steigernden Alexander Wägerle im Tor, setzte sich der TVG schnell ab. „Wir haben sehr konsequent gespielt“, lobte Holdefehr.

Fürths Trainer Hack unzufrieden

Fürths Waldemar Rack haderte unterdessen mit den vielen falschen Entscheidungen seiner Mannschaft. „Das war grauenhaft. In der ersten Hälfte standen wir in der Deckung nicht gut, haben aber vorne vieles richtig gemacht. Nach der Pause waren wir vorne und hinten schlecht“, bilanzierte er. „Das war richtig derb.“

Eine starke Leistung bei den Gastgebern lieferte auch Philipp Kautzmann ab, der von Außen ungemein sicher abschloss und am Ende auf sieben Tore kam. Aber Holdefehr wollte eigentlich keinen Spieler alleine hervorheben: „Es war eine starke Teamleistung im zweiten Abschnitt. Wir haben gemeinsam gekämpft und uns die Punkte auch verdient. Jetzt müssen wir aber genau an diese zweite Hälfte auch nächste Woche anknüpfen“, blickte der Trainer gleich wieder nach vorne: Dann kommt am Samstagabend die HSG Bieberau-Modau II in die Bürgerhalle – und damit ebenfalls eine Mannschaft, die in Reichweite der TVG liegt. „Da wollen wir nachlegen. Dass wir es können, haben wir heute gezeigt“, setzt Holdefehr auch auf das gestiegene Selbstvertrauen seiner Mannschaft.

TVG-Tore: Till Haas (9/1), Ochs (8/5), Kautzmann (7), Anthes (5), Fries (4), Olf (2), Sziebert, Erlemann, Kohl (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019