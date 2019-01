TVL vor kniffliger Aufgabe

ried.Eine hohe Hürde wartet heute um 15 Uhr in der Altrheinhalle auf die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim: Als Dritter empfangen sie den Tabellenvierten MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten. „Das ist schon eine Hausnummer“, warnt TVL-Trainer Achim Schmied. Ursprünglich war die Partie für Sonntagabend angesetzt, aber wegen des WM-Endspiels einigten sich beide Teams auf die Verlegung auf heute. „Das ist natürlich deutlich besser. Wir und auch die Zuschauer wollen das natürlich miterleben“, erklärt Schmied.

Vor den Gästen hat er großen Respekt und erinnert an das knappe 31:30 aus dem Hinspiel: „Da haben wir uns schon richtig schwer getan. Wenn wir die Punkte behalten und unseren dritten Rang nach hinten absichern wollen, dann müssen wir uns deutlich steigern gegenüber dem letzten Auftritt in Lorsch.“ Mit 22:31 gingen die Spargelstädter am vergangenen Wochenende in der Klosterstadt unter. „Das war gar nichts. Vor allem in kämpferischer Hinsicht müssen wir anders auftreten.“

Fehlen wird beim TVL Marvin Mischler, der erneut Probleme mit dem Knie hat. Ein Fragezeichen steht noch hinter Michael Redig, der unter der Woche erkältet war. „Da müssen wir abwarten, ob er rechtzeitig fit wird“, so Schmied, der aber ansonsten alle Akteure an Bord hat.

TVG in Bonsweiher gefordert

Nicht geklappt hat es mit einer Verlegung des Spiels des TV Groß-Rohrheim morgen bei der SKG Bonsweiher. „Wir hätten gerne früher gespielt, aber da war die Halle nicht frei“, erläutert TVG-Trainer Sascha Holdefehr. Daher müssen die Groß-Rohrheimer morgen um 17 Uhr in der Mörlenbacher Weschnitztalhalle ran. „Vielleicht klappt es ja, dass wir die zweite Hälfte des Finales in der Halle schauen können“, hofft Holdefehr.

Vor dem Tabellenelften warnt der TVG-Coach: „Die sind sicherlich stärker, als es der Rang aussagt.“ Doch bei allem Respekt vor den Odenwäldern ist das Ziel der Ried-Handballer klar. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Wir haben uns gut vorbereitet und wollen mit einem weiteren Sieg einen gelungenen Start ins neue Jahr hinlegen“, fordert Holdefehr.

Aktuell ist der TVG auf Grund des besseren direkten Vergleichs gegenüber der punktgleichen HSG Langen Tabellenführer – und das soll auch so bleiben. Am vergangenen Wochenende absolvierte Groß-Rohrheim ein Testspiel beim Landesligisten HSG Fürth/Krumbach, verlor dort nur knapp mit drei Toren. „Das war ein guter Test, aber wir können das besser“, sah Holdefehr noch zahlreiche technische Fehler. „Jetzt müssen wir wieder volle Konzentration abrufen.“ me

