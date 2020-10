Ungewisse Zukunft

Mannheim.Zweites Spiel, zum zweiten Mal auswärts – und wieder gegen eine der etablierten Mannschaften in der Frauenhandball-Oberliga: Die TSG Seckenheim muss am Sonntag um 16.30 Uhr beim TuS Steißlingen ran. „Das ist eine ähnlich schwierige Aufgabe wie zuletzt bei Leinfelden-Echterdingen“, erinnert TSG-Trainer Siggi Oetzel an die 22:26-Niederlage zum Saisonstart.

Steißlingen hat wie Seckenheim erst eine Partie absolviert, gewann beim Aufsteiger SV Hohenacker-Neustadt mit 26:23. Das Video dieses Spiels hat sich Oetzel studiert: „Wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, der eine gute, offensiv ausgerichtete Deckung spielt, im Angriff sehr variabel ist und über gute Rückraumschützinnen verfügt. Gegenüber der vergangenen Saison hat sich der TuS noch einmal verstärkt“, hat der Coach Respekt vor der Aufgabe, sieht sein Team aber gewappnet: „Wir haben gut trainiert, bis auf Leah Ziegler sollten alle Spielerinnen an Bord sein. Nur hinter dem Einsatz Sophie Schäfer steht noch ein kleines Fragezeichen“, sagt Oetzel.

Der erfahrene Übungsleiter befürchtet, dass die Partie in Steißlingen die letzte für längere Zeit ist. „Wir haben danach wegen der Herbstferien ohnehin zwei Wochen spielfrei, aber angesichts der steigenden Corona-Zahlen könnte ich mir vorstellen, dass wir danach nicht gleich wieder starten“, rechnet Oetzel mit einem Aussetzen des Spielbetriebs. „Ich bin in dieser Hinsicht sehr zwiegespalten: Einerseits sind Spiele das Salz in der Suppe nach einer Trainingswoche. Andererseits ist es klar, dass die Infektionszahlen und die weitere Entwicklung genau beobachtet werden müssen und man das Risiko minieren muss.“ me

