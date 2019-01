Unmut über Absage

Groß-Rohrheim.Das hat Sascha Holdefehr, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Groß-Rohrheim gar nicht gefallen. Nachdem die Verantwortlichen der SKG Bonsweiher und des TVG seit Mitte der Woche im regen Austausch waren, um für das für Sonntag um 17 Uhr angesetzte Bezirksoberliga-Spiel einen Ausweichtermin zu finden, hieß es noch am Freitagnachmittag: Es wird gespielt.

Holdefehr sprach zwar von keiner schönen Lösung, sollte Deutschland es ins Finale schaffen, aber vielleicht würde man in der Halle zumindest noch die zweite Hälfte schauen können. Am Freitagabend wurde dann aber doch noch einmal alles über den Haufen geworfen – und das zu einem Zeitpunkt, als schon klar war, dass das Finale tatsächlich ohne deutsche Beteiligung sein wird.

SKG-Abteilungsleiter David Wieder gab bekannt: „Wir spielen nicht, müssen jetzt nach einem neuen Termin suchen.“ Das Holdefehr darüber alles andere als glücklich war, versteht sich von selbst. „Jetzt müssen wir mal schauen, was die Bonsweiherer uns nach dieser Nacht- und Nebel-Aktion für Termine anbieten können.“

Er hatte der SKG einige Alternativen im Vorfeld angeboten, „das beste wäre gewesen, einfach zwei Stunden früher zu spielen, aber da war die Halle ebenso schon belegt wie am Samstag“, hatte er durchaus Verständnis für die Nöte der Odenwälder. „Jetzt dann doch einfach ohne neuen Termin abzusagen, finde ich nicht in Ordnung.“ me

