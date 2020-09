Verband hält an Zeitplan fest

Mannheim.In der heißen Phase vor dem Saisonstart sind die Handball-Teams in der Region. Am 19. September starten die Spielklassen von der Badenliga abwärts, am 3. Oktober beginnen auch die Oberligen. Obwohl viele Unwägbarkeiten wegen der Corona-Pandemie bestehen, ist Peter Knapp, der Präsident des Badischen Handball-Verbands (BHV), zuversichtlich, am Zeitplan festhalten zu können.

In vielen Gesprächen seien zuletzt immer wieder Fragen aufgekommen, die sich mit der Saison unter Corona-Bedingungen beschäftigten. Das Thema Hygienekonzept sowie der Umgang mit den logistischen und finanziellen Rahmenbedingungen hätten im Vordergrund gestanden. „Dabei gibt es einerseits die verständlichen Bedenken derer, die nachvollziehbare Probleme haben, die notwendigen Ressourcen im Verein aufzubieten und gar mit restriktiven Maßnahmen der Hallenbesitzer umzugehen haben“, betont Knapp. „Auf der anderen Seite steht die Gruppe, die mit uns im Austausch war, die möglichst bald wieder unserem geliebten Sport nachgehen möchte.“

Lob geht an SG Heddesheim

Knapp hob insbesondere die Bemühungen der SG Heddesheim beim Löwen-Cup hervor und lobte das Hygienekonzept des Turniers als „vorbildlich“. In der Gruppe derer, die in Freundschaftsspielen und Turnieren das Vorgehen unter Pandemie-Bedingungen erprobt haben, gäbe es viele, die bei einem späteren Rundenstart hohe Verluste bei Spielerinnen und Ehrenamtlichen befürchten. Unterm Strich sei das Meinungsbild eindeutig: „Die ganz große Mehrheit der Meinungsäußerungen sind für ein baldiges „Return-To-Play“, betont Knapp.

Damit die Vereine bestmöglich vorbereitet in die Runde starten können, bietet der BHV zahlreiche Hilfen. Neben den offiziellen Konzepten und einem umfangreichen Frage-Antwort-Katalog hat der Verband auch alle wichtigen Unterlagen der SG Heddesheim, die zum Löwen-Cup erstellt wurden, auf seiner Homepage bereitgestellt. me

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020