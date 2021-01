Vertrauen in den Speckgürtel

Köln.Es gibt hin und wieder Tage, an denen das Gefühl wichtiger ist als das Resultat. Noch wesentlich besser ist es allerdings, wenn beides stimmt. So wie bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft, die am Sonntag in Köln mit einem 34:20 (19:5)-Sieg über Österreich nicht nur die Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei perfekt machte, sondern auch mit einem

...