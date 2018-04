Viernheim hofft wieder

Anzeige

Viernheim.Der TSV Amicitia Viernheim hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga am Leben gehalten. Dank eines 37:36 (20:13)-Zittersiegs gegen den Tabellenvierten SG H2Ku Herrenberg haben die Südhessen an den letzten beiden Spieltagen noch die Möglichkeit, dem Abstieg von der Schippe zu springen. Als Schlusslicht ist Viernheim (19:37) punktgleich mit den beiden davor platzierten Teams und hat einen Zähler Rückstand auf den Viertletzten Lauterstein (20:36). Um aber auch nächste Runde in der Oberliga am Ball zu sein, muss der zwölfte Platz erreicht werden, den Blaustein mit 21:35 Zählern belegt.

„Wichtig war erstmal, dass wir gegen Herrenberg gewonnen haben. Jetzt gilt es nachzulegen“, betont Abteilungsleiter Ralf Schaal mit Blick auf das nächste Heimspiel gegen Plochingen (7.).

Gegen Herrenberg erwischte Viernheim einen Blitzstart, führte 6:1 (7.) und 14:5 (15.). Auch beim 20:13 zur Pause schien alles auf einen überraschend klaren Erfolg hinauszulaufen. Herrenberg konterte aber in der zweiten Hälfte, verkürzte schnell auf 19:23 (37.) und schaffte beim 25:26 (45.) erstmals den Anschluss. Ganz wichtig war, dass die Südhessen nach dem 29:29-Ausgleich (50.) nicht ins Hintertreffen gerieten. Die Gäste waren zwar in der Schlussphase immer auf Tuchfühlung, aber Holger Huberts Treffer zum 37:35 im Nachwurf nach einem Siebenmeter sicherte den Sieg.