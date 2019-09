Viernheim kämpft vergebens

Viernheim.Das glückliche Ende ist ausgeblieben: Die Badenliga-Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim haben das erste Spiel der neuen Saison mit 20:21 (9:9) gegen den TSV Rot verloren. Die neue Trainerin Stefanie Dietrich sah eine Abwehrleistung, auf der sich aufbauen lässt, aber auch noch viele Abstimmungsprobleme in der Offensive.

Viernheim erwischte einen schwachen Start, lag 1:5 (9.) zurück, steigerte sich aber und ging nach einem 5:0-Lauf mit 6:5 (17.) in Führung. Es entwickelte sich eine spannende Partie mit wechselnden Führungen. Bis in die Schlussphase hinein konnte sich keine Mannschaft absetzen. Beim 18:17 (56.) durch Lea Schmitt führte noch der TSV Amicitia. Er hatte dann aber einige unglückliche Aktionen, die Rot nutzte, um zwei Tore vorzulegen. Zwei Minuten vor dem Ende brachte Franziska Mandel Viernheim heran, doch die Wende blieb aus. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019