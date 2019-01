Viernheim mit großem Optimismus

Viernheim.Mit einer reizvollen Aufgabe starten die Badenliga-Handballer des TSV Amicitia Viernheim morgen um 20 Uhr ins neue Jahr: Beim Spitzenreiter HC Neuenbürg sind die Südhessen auf dem Papier nur Außenseiter, doch Trainer Frank Herbert ist zuversichtlich, dass sein Team im Schwarzwald nicht chancenlos ist.

Der große Optimismus resultiert zum einen aus den starken Leistungen beim Vorbereitungsturnier in Birkenau und zum anderen eben gerade aus dem Rundenspiel kurz vor der Winterpause bei den Odenwäldern, das Viernheim mit 36:25 gewonnen hatte. Beim Turnier schlug der TSV Amicitia dann unter anderem sensationell den Zweitligisten Großwallstadt (18:15) und zog sich auch gegen die beiden Drittligisten Leutershausen (13:21) und Oftersheim/Schwetzingen (14:21) sehr gut aus der Affäre. „Wenn wir jetzt in Neuenbürg punkten wollen, müssen wir wieder eine überragende Effizienz und hohe Disziplin an den Tag legen“, so Herbert, der noch auf Torhüter Raul Lazaro (Ellenbogen-OP) verzichten muss. me

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019