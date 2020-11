Vorbild in der Ferne

Mannheim.Es gibt diesen einen Augenblick, in dem Julia Behnke sich nicht nur Sorgen macht, sondern Angst und Hilflosigkeit spürt. „Ich hatte Panik, dass ich nicht mehr nach Hause komme“, gewährt die Handball-Nationalspielerin einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlslage im Frühjahr. Damals geht es nur noch darum, irgendwie weg zu kommen. Weg aus Russland. Zurück nach Deutschland. Weg aus Rostow am Don. Zurück nach Mannheim.

Doch das ist gar nicht so einfach, wegen der sich immer schneller ausbreitenden Corona-Pandemie machen die Russen die Grenzen dicht. „Das war chaotisch“, erinnert sich die 27-Jährige, die sich 2019 dem Spitzenverein aus Rostow angeschlossen hatte und mittlerweile in Ungarn für Ferencváros Budapest spielt. Am Ende kommt sie nur noch über die Botschaft heim. Aber es klappt. Und zwar relativ schnell.

Das Abenteuer in Russland endet in diesen bewegenden Tagen also abrupt, vielleicht sogar ein wenig dramatisch, vor allem aber irgendwie unglücklich. Denn als Behnke im März nach einem Lehrgang mit dem deutschen Nationalteam zurück ins Riesenreich kehrt, muss sie sich vorsichtshalber erst einmal zwei Wochen in Quarantäne begeben. Allein in einem anderen Land, allein in ihrer Wohnung, allein im 15. Stock. Gesund und trotzdem eingesperrt.

„Ich hoffe, dass das nicht viele Menschen erleben müssen“, sagt die Kreisläuferin, die darüber mittlerweile aber lachen kann – obwohl sie als „Krönung“ auch noch ihren Geburtstag ohne Besuch feiern muss. Ihr einziger direkter menschlicher Kontakt in diesen 14 Tagen: Zwei russische Ärzte, die täglich überprüften, ob die Mannheimerin Fieber hat oder nach wie vor gesund ist. Meistens kommen die Mediziner vor 8 Uhr. Ausschlafen? Fehlanzeige! Angesichts dieser Konstellation erscheint sogar eine Zahnoperation ohne Betäubung attraktiv.

Glücklich in Budapest

„Das war wirklich keine coole Zeit“, sagt Behnke, die damit vermutlich gehörig untertreibt, aber eben ausdrücklich nur ihre letzten drei Wochen in Russland meint. Die Monate davor wird sie hingegen in guter Erinnerung behalten, sie bezeichnet den durchaus mutigen Wechsel nach Rostow, einem Titelanwärter in der Champions League, gar als „eine der besten Entscheidungen in meiner bisherigen Laufbahn“. Vor allem in sportlicher Hinsicht, denn in Russland habe sie gelernt, was Profi-Handball sei und was es bedeute, den Fokus zu 100 Prozent auf den Sport legen zu können. „Ich habe mit Spitzen-Handballerinnen in einer Mannschaft trainiert, wurde mit einer ganz anderen Härte und Athletik konfrontiert, als ich es aus Deutschland kannte. Diese Erfahrung war wirklich sehr wichtig für mich.“ Trotzdem entscheidet sie sich schon vor dem Corona-Chaos für einen Wechsel im Sommer zu Ferencváros Budapest.

Beim ungarischen Topverein stehen mit Alicia Stolle und Emily Bölk zwei weitere deutsche Nationalspielerinnen unter Vertrag, der Club gehört ebenso wie zuvor Rostow zu den besten und ambitioniertesten in Europa – und im Gegensatz zu vorher braucht die Kreisläuferin nun nicht 13 bis 15 Stunden, um nach Hause zu kommen, sondern eineinhalb. Behnke spricht von einem „Gesamtpaket“, das gepasst habe. Neben privaten Gründen sei ebenso wichtig gewesen, dass sie auch in Budapest weiterhin auf allerhöchstem Niveau spielen kann. In der Bundesliga ist das nicht möglich, die Vereine sind von der internationalen Spitze ein gutes Stück entfernt.

Höheres Niveau

Und so schwärmt Behnke von den „Rahmenbedingungen der ausländischen Vereine, die bietet kein einziger deutscher Frauen-Club“. Die Mannheimerin hat den hohen Professionalisierungsgrad und das Trainingsniveau in Russland und Ungarn schätzen gelernt. Jede Einheit sei „wie ein Lehrgag mit der Nationalmannschaft, weil man sich täglich mit den Besten misst“. Für vom Ehrgeiz Getriebene, die nie zufrieden sind, sondern stets neue Herausforderungen suchen, ist das genau das Richtige.

Bundestrainer Henk Groener ermutigt seine Spielerinnen schon lange, sich den Wechsel ins Ausland zuzutrauen und einen Weg wie Behnke oder nur wenige andere vor ihr zu gehen. Und genau das passiert seit einigen Monaten, was Hoffnung auf eine erfolgreiche Europameisterschaft macht, die für die Deutschen am Donnerstag (18 Uhr/live im Stream bei Sportdeutschland.TV) gegen Rumänien beginnt.

2018 belegte die Auswahl des Deutschen Handballbundes den zehnten EM-Rang, vor zwölf Monaten folgte Platz acht bei der WM. Es fehlte aber jeweils nicht viel fürs Halbfinale. „Wir müssen abgezockter werden. Es gilt, mit mehr Stolz und weniger Respekt in die Schlüsselspiele zu gehen“, fordert Behnke, die es richtig findet, dass die EM trotz der weltweiten Pandemie stattfindet. Und das nicht zuletzt deshalb, weil ein Turnier stets eine größere Bühne als der Club-Handball bietet, auch wenn die Begegnungen nur im Internet übertragen werden.

Eine gute EM dürfte zweifelsohne helfen, künftig vielleicht im Fernsehen gezeigt zu werden. „Erfolg hilft, keine Frage“, sagt Behnke. Die 27-Jährige hat aber noch eine andere Idee. „Man muss den Frauen-Handball offensiver bewerben.“ Sie selbst erlebe das in ihrem privaten Umfeld: „Wenn die Menschen mich nicht kennen würden, wüsste kaum einer, dass eine Frauen-EM stattfindet. Was das angeht, haben wir als Sportart viel Verbesserungspotenzial.“

