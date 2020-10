Wechselbad der Gefühle

Lampertheim.Dem Jubel folgte schnell die Ernüchterung und mit einem Tag Verzögerung dann doch die Erleichterung: Die Handballerinnen der FSG Lola gewannen am Sonntagnachmittag zum Saisonauftakt der Frauenhandball-Bezirksliga souverän mit 23:10 (10:5) gegen die SKG Roßdorf und der neue FSG-Trainer Dieter Petermann schwärmte insbesondere von der „überragenden Deckung“.

Doch kurz nach der Schlusssirene machte die neue Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Runde. Das darin vorhandene Verbot von Kontaktsportarten bis zunächst 30. November bedeutete für die Lolas und alle anderen Handballerinnen und Handballer der Region, dass der Spielbetrieb schon wieder ruhen würde und auch das Training – wenn überhaupt – nur extrem eingeschränkt stattfinden könnte. „Wir waren von dieser Entwicklung überrascht und geschockt“, gab Petermann zu. Erst am Montagvormittag dann die Kehrtwende des Kreises, was den FSG-Trainer erleichterte. Bei einer Pressekonferenz stellte Landrat Christian Engelhardt klar, dass weiter der Wettkampfbetrieb der Kontaktsportarten stattfinden darf.

„Wir haben gezeigt, dass man unter Corona-Bedingungen sicher Handballspielen kann. Unser Hygienekonzept wurde zu 100 Prozent umgesetzt. Es wäre schade gewesen, wenn jetzt tatsächlich bis Ende November oder dann sogar bis Ende des Jahres der Spielbetrieb ausgesetzt worden wäre“, so Petermann. Tatsächlich wurde beim Spiel der Lolas auf jegliche Bewirtung verzichtet, es gab keinen Seitenwechsel bei Halbzeit und auch nach der Schlusssirene wurde gleich wieder strikt auf die Trennung zwischen Heim- und Gästemannschaft geachtet. „Eigentlich haben wir Werbung dafür gemacht, dass man Handball auch in Corona-Zeiten spielen kann“, betont der FSG-Coach. Mit dem Spiel seiner Mannschaft – es war die einzige offizielle Partie im Bezirk Darmstadt – war Petermann „absolut zufrieden“. Der Vorjahresvierte aus Roßdorf profitierte in der Anfangsphase noch von Fehlern der Lolas, aber nach dem 3:3 (13.) schwamm sich die FSG frei, setzte sich nach einem Doppelpack der sich in Torlaune zeigenden Rechtsaußen Katrin Grieser auf 7:3 ab und baute die Führung über 10:5 zur Pause und 14:7 (42.) bis auf 22:9 (57.) aus.

Warnung vor Euphorie

„Wir waren in der Abwehr vor der richtig gut aufgelegten Zoe Jakob im Tor sehr aufmerksam und haben die normalerweise spielbestimmende Rückraum-Mitte der SKG, Anne Meyer, absolut im Griff“, lobte Petermann die Defensive. Im Angriff war das Spiel stark auf die rechte Seite ausgelegt und die zehn Treffer von Grieser auf Rechtsaußen und vier von Linkshänderin Janna Brötzmann auf Halbrechts zeigen, dass dieses Konzept aufgegangen ist. „Auch wenn wir klar dominiert haben, ist noch viel Luft nach oben“, warnt Petermann vor allzu großer Euphorie: „Gerade im Spielaufbau haben wir uns schon noch einige Fehler erlaubt und die Chancenverwertung war nicht ideal“, so der Trainer, der in den nächsten Wochen gerne weiter mit seinem Team arbeiten würde, „wenn es denn die Pandemie und die Politik zulassen“, so Petermann. Schließlich befürchtet der Coach, dass die Freude über eine Fortsetzung der Runde von kurzer Dauer sein könnte. Schließlich hat schon der Bezirk Wiesbaden-Frankfurt ohne Druck aus der Politik die Saison bis auf weiteres unterbrochen. „Wichtig ist aber auch, dass zumindest der Trainingsbetrieb weitergeht“, erklärt Petermann.

FSG-Tore: Katrin Grieser (10/3), Nadine Gärtner (5), Janna Brötzmann (4), Petra Fassoth (3/1), Sally McCool (1). me

