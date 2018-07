Weltmeister Zeitz nach Nußloch

Anzeige

Mannheim.Der ehemalige deutsche Handball-Nationalspieler Christian Zeitz wird in der neuen Saison für den baden-württembergischen Handball-Drittligisten SG Nußloch spielen. „Wir sind sehr froh, solch einen Spieler für uns gewonnen zu haben“, bestätigte Manfred Gspandl, Abteilungsleiter und Geschäftsführer des Vereins, gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ den Transfercoup: „Dass Christian Zeitz uns in sportlicher Hinsicht noch einmal verstärken wird, steht außer Frage. Seine Qualitäten sind unbestritten. Mit seiner großen Erfahrung und seinem unbändigen Willen wird er eine Führungsfigur sein, an der sich die anderen Spieler orientieren können.“

Zeitz erhält bei dem Verein aus der Nähe von Heidelberg einen Zweijahresvertrag und sagte: „Ich freue mich auf diese besondere sportliche Herausforderung. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam erfolgreich den Aufstieg in die 2. Liga meistern können.“

Der Linkshänder spielte bis zum Ende der vergangenen Saison für den THW Kiel und verließ den deutschen Rekordmeister im Unfrieden. Mit dem Verein stritt der Welt- und Europameister vor Gericht, die Auseinandersetzung endete mit einem Vergleich. Der Verein zahlte dem Rückraumspieler eine Entschädigung von 75.000 Euro. Zeitz hatte den Club verklagt, weil er die Wirksamkeit des vereinbarten Vertragsendes am 30. Juni dieses Jahres bezweifelte. Stattdessen bestand er auf einer unbefristeten Weiterbeschäftigung. Daraufhin hatte der THW Zeitz im Februar dieses Jahres suspendiert. Mit der Einigung auf eine Entschädigung akzeptiert der Spieler das Vertragsende zum 30. Juni 2018.