„Werden uns zerreißen“

Kumamoto.Die Verbandsführung drückt auf der Tribüne die Daumen – und selbst Männer-Bundestrainer Christian Prokop fiebert in der Heimat mit. Im Spiel um Platz sieben gegen Schweden geht es für die deutschen Handball-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Japan um alles oder nichts. „Olympia ist unser Traum und Ziel, es geht um etwas Großes. Wir haben bislang ein tolles Turnier gespielt, deshalb bin ich optimistisch, dass wir ein Feuerwerk gegen Schweden abbrennen können“, sagte Kreisläuferin Julia Behnke vor der Partie mit Endspiel-Charakter am Freitag (6.30 Uhr).

Nur ein Sieg bringt das Ticket für die Olympia-Ausscheidung und hält die Chancen auf die Teilnahme an den Sommerspielen am Leben. „Es wäre ein ganz tolles Zeichen, wenn beide Mannschaften das Qualifikationsturnier spielen dürften und den Schritt nach Tokio gemeinsam gehen könnten. Das wäre ein großer Imagegewinn für unsere Sportart“, sagte Prokop am Donnerstag. „Ich drücke ganz fest die Daumen.“

Quali-Turnier im März

Sollte den Frauen wie zuvor den Männern der Sprung zu einem von drei Qualifikationsturnieren gelingen, wären ihre Aussichten brillant: Als WM-Siebter würde es Deutschland im März neben dem noch zu ermittelnden Vize-Weltmeister mit den Außenseitern Senegal und Argentinien zu tun bekommen. Der Weg nach Tokio wäre damit frei, denn die Sieger und Zweiten der drei Turniere qualifizieren sich für Olympia. Rückraum-Ass Emily Bölk und kündigte an: „Wir werden uns 60 Minuten zerreißen, um weiter von Olympia träumen zu können.“ dpa

