„Wir haben einen guten Draht untereinander“

Mannheim.Alte Tabellen sichten, rechnen und abschätzen, was die Zukunft bringt. Was sich nach einem Statistik-Seminar an der Uni anhört, ist derzeit das tägliche Brot von Karolin Fath. Sie ist seit sechs Jahren Leiterin der Spieltechnik im Handballkreis Mannheim und seit drei Jahren auch im Badischen Handball-Verband (BHV) für die Jugendligen gemeinsam mit dem Vize-Präsidenten Harry Sauer verantwortlich.

Derzeit steht Fath vor der schweren Aufgabe, ohne Qualifikationsrunde sportlich faire Spielklassen für die Handball-Jugend zu gestalten. „Wir schauen und die vergangenen beiden Jahre an, berechnen, wie verschiedene Vereine zuletzt abgeschnitten haben, und versuchen dadurch gerechte Ligen einzuteilen“, erläutert die 40-Jährige, die die HSG Weinheim/Ober-Flockenbach als Heimatverein hat. Dabei gilt es, über die verschiedenen Altersklassen hinaus zu blicken. Schließlich kann beispielsweise eine A-Jugend im vergangenen Jahr in einer Liga auf Bezirksebene schlecht abgeschnitten haben, aber durch das Aufrücken der B-Jugendlichen nun über Badenliga-Niveau verfügen.

„Man kennt die Mannschaften inzwischen aber gut und weiß einzuschätzen, in welche Richtung es geht. Die Berechnungen geben uns dann meist zusätzliche Sicherheit“, erklärt Karolin Fath, die mit ihren Kollegen aus dem Süden Badens sowie aus den Handballkreisen Heidelberg und Neckar-Odenwald-Tauber im regen Austausch steht. Die Strukturreform von Handballkreis hin zum Bezirk Rhein-Neckar-Tauber bereitet dabei keine besonderen Probleme: „Wir hatten ja schon in den vergangenen Jahren kreisübergreifende Ligen – und außerdem haben wir Spieltechniker unter einander einen guten Draht“, so Fath, die „fast täglich“ mit ihren Kollegen telefoniert.

Viele Varianten

Dass es in manchen Ligen Ausreißer nach oben oder unten geben könnte, sieht sie indes kaum: „Wenn eine Mannschaft Abgänge zu verzeichnen hat, dann wird natürlich im Dialog besprochen, was die passende Liga ist. Das sieht man dann aber auch bei den Meldungen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Vereine ihre Mannschaften schon gut einschätzen.“ Etwaige hochkarätige Neuzugänge haben in aller Regel die „Leuchtturmvereine“ zu verzeichnen, wie Karolin Fath Teams wie die Kurpfalz Bären aus Ketsch oder die Jung-Löwen nennt: „Und bei denen ist das eingliedern in die Spielklassen ohnehin unproblematisch, da sie meist schon die Startberechtigung in ihren hohen Ligen fest haben.“

Der Zeitplan für die Spieltechniker im Jugendhandball ist klar definiert: Am 15. Mai müssen die Meldungen für die Oberliga raus und bis Ende Mai sollen auch die restlichen Staffeleinteilungen feststehen. „Und dann müssen wir mal schauen, wann es tatsächlich wieder los geht“, ist für die Bergsträßerin noch lange nicht klar, dass die Runde im September wie gewohnt beginnen wird. „Aber da sind wir Spieltechniker schon sehr kreativ“, ist sie überzeugt, dass durchaus auch kurzfristig Lösungen für den Handball präsentiert werden könnten: „Unsere Ideen reichen von einfachen Runden mit oder ohne Finalserien bis hin zu Turnierformen. Dazwischen gibt es viele Varianten, die wir mit den Rechtswarten besprechen. Die möglichen Varianten gilt es dann auch rechtssicher, in den Durchführungsbestimmungen unterzubringen“, hat Fath mit ihren Mitstreitern noch viel Arbeit vor sich, bis der Handball wieder fliegt und vom derzeitigen Statistik-Seminar geht es für die Spieltechniker nahtlos in ein Pro-Seminar Sportrecht über. me

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020