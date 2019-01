WM-Aus für Löwe Nielsen

Herning.Die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark ist für den schwedischen Nationalspieler Jesper Nielsen (Bild) vorzeitig beendet. Der Kreisläufer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hat das Team des Vize-Europameisters von 2018 bereits verlassen und ist schon nach Deutschland zurückgekehrt.

„Es tut uns für Jesper leid, dass die Weltmeisterschaft für ihn beendet ist. Er hat Probleme an der Leiste. Wir gehen aber davon aus, dass er uns im Februar wieder zur Verfügung stehen wird“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dieser Zeitung.

Und Nielsen meinte in einer Mitteilung des schwedischen Verbandes: „Unser medizinisches Team und ich haben getan, was wir konnten. Aber leider mussten wir feststellen, dass ich in dieser Woche nicht mehr spielen kann.“ mast (Bild: Löwen)

