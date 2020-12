WM mit 30-prozentiger Zuschauer-Auslastung

Mannheim/Kairo.Noch bevor Hassan Moustafa in einer Video-Pressekonferenz die PR-Maschine für die umstrittene Handball-WM im Januar in Ägypten anwarf, musste der Präsident des Weltverbandes einen ersten kleinen Rückschlag für „sein“ Turnier in der Heimat verdauen. Lukas Nilsson von den Rhein-Neckar Löwen wird nicht nach Nordafrika reisen. Er fehlt im Aufgebot der Schweden – und zwar freiwillig. „Er hat aus familiären Gründen abgelehnt. Es geht um Corona, die Lebenssituation und so weiter. Darauf will er sich zu Hause konzentrieren“, sagte Nationaltrainer Glenn Solberg gegenüber „Sportbladet“.

Nilsson ist der erste prominentere Spieler aus der Bundesliga, der lieber auf die Weltmeisterschaft verzichtet. Und man darf gespannt sein, ob sich ihm weitere Profis anschließen werden. Kritische Stimmen gab es zuletzt viele.

Unbeeindruckt davon stellte Moustafa am Donnerstagmittag in Kairo seine WM-Pläne vor. Per Videokonferenz, die mit Blick auf die Tonqualität in etwa so reibungslos ablief wie die bisherige Saison von Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga. Da kann man nur hoffen, dass die angedachten Corona-Schutzmaßnahmen bei der Weltmeisterschaft deutlich besser funktionieren.

„Es gibt keine Zweifel“

Denn dass die WM ausgetragen wird, machte Moustafa erneut sehr deutlich: „Es gibt keine Zweifel daran, die Weltmeisterschaft zu organisieren.“ Sogar Fans sollen trotz der Pandemie in den Arenen dabei sein. Die Organisatoren wollen nach derzeitigem Stand 30 Prozent der jeweiligen Hallenkapazität mit Zuschauern auslasten. Wie viele es letztlich genau werden können, soll auch bei weiteren Gesprächen unter anderem mit Ägyptens Premierminister geklärt werden, wie Moustafa sagte.

DHB unterstützt Turnier

Alle am Turnier Beteiligten sollen sich zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus in einer sogenannten Blase aufhalten, die Veranstalter haben laut des IHF-Präsidenten ein strenges Hygienekonzept dafür erarbeitet. Demnach müssen etwa alle Spieler, Teamoffiziellen, Schiedsrichter oder Journalisten vor der Reise nach Ägypten einen negativen PCR-Test vorweisen.

Während des Turniers dürfen sich die Mannschaften nur in ihren Hotels oder den Hallen aufhalten. Die Blase dürfte nur mit einer Sondergenehmigung verlassen werden. „Jeder, der gegen die Regeln verstößt, wird vom Turnier ausgeschlossen“, sagte Moustafa: „Das ist sehr strikt.“

Der 76-Jährige hofft, „dass alle Mannschaften nach Ägypten kommen werden“. Doch auch das ist nicht klar, weshalb nach Informationen dieser Redaktion einige nicht für das Turnier qualifizierte Nationen bereits unverbindlich gefragt wurden, ob sie im Fall der Fälle nicht nachrücken wollen.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hatte sich zuletzt vehement für eine WM-Austragung ausgesprochen. Bedenken gibt es allerdings nach wie vor in der Bundesliga. Vor allem die Zulassung von Zuschauern wird kritisch und als unnötiges Risiko gesehen – doch da haben die WM-Gastgeber eine andere Meinung.

