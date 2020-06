Zeitz sucht Club in der Bundesliga

Mannheim.Der frühere Handball-Nationalspieler Christian Zeitz möchte seine Karriere fortsetzen. Das gab er in einer Pressemitteilung bekannt. „Ich fühle mich sehr fit und bereit für neue sportliche Herausforderungen – gerne auch weiterhin in der 1. Liga. Mindestens eine Saison möchte ich nämlich definitiv noch auf dem Platz stehen“, sagt der 39 Jahre alte Welt-und Europameister, der in Heidelberg geboren und in der Jugend der Rhein-Neckar Löwen (früher SG Kronau/Östringen) ausgebildet wurde. Bis zum Abbruch der vergangenen Saison war der Linkshänder für den TVB Stuttgart aktiv, zu den Schwaben wechselte er kurzfristig nach dem Insolvenzantrag des Drittligisten SG Nußloch. In Stuttgart geht es für Zeitz aber nicht weiter.

„Ich denke, ich habe allen gezeigt, dass ich in der 1. Liga noch bestehen kann“, meint der Rückraummann, der seine größte Zeit beim THW Kiel (2003-2014, 2016-2018) feierte und mit den Norddeutschen dreimal die Champions League gewann, ehe Unstimmigkeiten über die Laufzeit seines Arbeitsvertrages dazu führten, dass sich Spieler und Verein vor Gericht trafen. Mit dieser juristischen Auseinandersetzung endete das Kapitel Zeitz in Kiel – nun will er nach dem Intermezzo in Stuttgart noch einmal auf der großen Bühne angreifen. „Ich werde auch weiterhin mein Bestes geben und mich mit vollem Einsatz einbringen“, verspricht der Routinier, der nach eigenen Angaben zuletzt täglich hart trainierte und sich nach einer weiteren Bundesliga-Saison sehnt: „Auf dem Spielfeld bin ich einfach zu Hause.“

