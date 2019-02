Zitterspiel mit glücklichem Ende

Mannheim.Die Nerven von Marco Dubois wurden mal wieder mächtig strapaziert. Der Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld sah lange Zeit eine überzeugende Vorstellung seiner Mannschaft gegen den HSV Hockenheim, aber am Ende stand lediglich ein 21:20 (11:5)-Zittersieg zu Buche.

Mit 13:5 führten die Gastgeber bereits, ehe sich Fehler einschlichen. 100 Sekunden vor dem Ende schaffte Hockenheim den 21:20-Anschlusstreffer – und dann ging das große Zittern los. Friedrichsfeld vergab seinen letzten Angriff, schaffte es aber immerhin noch einmal eine stabile Deckung zu stellen und gemeinsam mit dem starken Torhüter Christian Schemenauer den finalen Wurf der Gäste abzuwehren.

In der Anfangsphase hatten beide Teams große Probleme mit dem harzfreien Ball. Die Folge waren viele technische Fehler, Ballverluste und Hektik. Diese legte Friedrichsfeld als Erstes ab und ging mit 6:3 (15.) in Führung. Die vermeintliche Entscheidung fiel mit einem über die Pause hinweggehenden 4:0-Lauf vom 9:5 (21.) zum 13:5 (36.). Niemand glaubte mehr, dass sich der TVF das noch einmal nehmen lassen könnte. Trainer Dubois war „bis dahin sehr zufrieden“, wie er bestätigte. Umso unverständlicher war auch für ihn, was in der Folge passierte: Hockenheim brachte vermehrt den siebten Feldspieler, stellte seine Deckung etwas um, und Friedrichsfeld wirkte auf einmal völlig verunsichert. Der Vorsprung schmolz über 14:8 und 17:11 bis zum 18:15 (49.). Beim 20:16 durch Raimonds Trifanovs waren noch acht Minuten zu spielen, in denen Hockenheim weiter Druck machte. Nach dem 20:18 nahm Dubois eine Auszeit, nach der Daniel Schweizer zum 21:18 traf – aber noch immer waren vier Minuten zu spielen. Der HSV verkürzte auf 21:19 (58.) und 100 Sekunden vor der Schlusssirene zum 21:20. „Das war extrem nervenaufreibend“, gab auch TVF-Sprecher Florian Kuhn zu. Umso größer war die Erleichterung, als das Schlusssignal ertönte.

TSV A. Viernh. – St. Leon/R. 30:32

„So einfach wäre es gewesen, selbst in dieser Konstellation einen Heimsieg zu landen.“ Viernheims Trainer Frank Herbert schüttelte nach der Niederlage fassungslos den Kopf. Alleine die vier vergebenen Strafwürfe hätten zum Sieg gereicht – und das mit dem letzten Aufgebot: Insgesamt sechs Leistungsträger fehlten beim TSV Amicitia. „Wir hatten mit Marcel König, Julius Herbert und Philipp Oswald noch drei Rückraumspieler, die das aber richtig gut gelöst haben“, fand Herbert, der seine Mannschaft 45 Minuten spielbestimmend sah.

Aufgrund von vergebenen Chancen schaffte es Viernheim nicht, sich abzusetzen. Mit zunehmender Dauer wurde dann ein Kräfteverschleiß deutlich, die vielen Eins-gegen-Eins-Duelle in der Deckung hatten auch noch einige Zeitstrafen zur Folge. „Ich konnte leider den Leistungsträgern im Mittelblock wegen unserer Ausfälle keine Pause geben. Dennoch hätte es mit einer besseren Quote in der Offensive reichen können“, so Herbert, der seinem Team aber keinen Vorwurf machen wollte: „Alle haben toll gekämpft.“

Info: Alle Badenliga-Ergebnisse unter www.handball-baden.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019