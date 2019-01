Zu ideenlos im Angriff

Mannheim.„Der Gegner hat heute einfach stark gespielt und verdient gewonnen“, brachte David Pollok, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Mannheim, die 25:38 (6:15)-Niederlage bei der HSG Strohgäu auf den Punkt. Er musste aber erkennen: „Man hat gemerkt, dass ein Teil des Teams angeschlagen war und auch nicht trainieren konnte. Wir müssen das Spiel ganz schnell abhaken.“

Schon in der Anfangsphase hatten die Seckenheimerinnen ungewohnte Probleme. Dabei war nicht die Defensive das größte Manko, sondern die oftmals ideenlos wirkenden Angriffe. „Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen, was Strohgäu zu leichten Toren einlud“, so Pollok, der beim 4:9 nach einer Viertelstunde versuchte, mit einer Auszeit gegenzusteuern – diesmal vergeblich. Die Gastgeber erhöhten auf 13:5 und 16:6 kurz nach dem Seitenwechsel. Als der Rückstand erstmals zwölf Tore betrug, war die Messe außergewöhnlich früh gelesen (10:22, 36.). In der Folge pendelte sich der Gäste-Rückstand bei zehn bis 13 Toren ein. me

