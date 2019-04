Zum Abschied soll ein Sieg her

Mannheim.Der letzte Spieltag der Handball-Badenliga hat nur noch statistischen Wert: Die Meisterschaft ist bereits an den HC Neuenbürg vergeben, den einzigen Abstiegsplatz nimmt der HSV Hockenheim ein – und für die Teams aus der Region, den TV Friedrichsfeld und den TSV Amicitia Viernheim, geht es zum Abschluss einer eher enttäuschenden Saison nur noch darum, welchen Platz man in der zweiten Liga-Hälfte einnimmt.

Die Friedrichsfelder sind aktuell mit 22:28 Punkten Neunter und wollen heute Abend (20 Uhr) mit einem Sieg bei der TSG Wiesloch (7.) ihren einstelligen Platz verteidigen. Allerdings trennt die Teams zwischen Rang acht und zwölf nur ein einziger Zähler, so dass es bei einer Niederlage auch noch einmal nach hinten gehen kann. „Das ist aber alles nur Nebensächlich“, findet TVF-Sprecher Florian Kuhn: „Das Wichtigste ist, dass wir mit einem positiven Erlebnis aus dieser Runde rausgehen und auch unseren beiden Abgängen Sebastian Schubert und Marc Kolander einen schönen Abschied bereiten“, so Kuhn. Schubert wird die Handballschuhe an den Nagel hängen, Torhüter Kolander wechselt bekanntlich zum Oberliga-Absteiger SG Heddesheim. Neuzugänge können die Friedrichsfelder bislang noch nicht vermelden.

Viernheim nach Hockenheim

Eine „Runde zum Vergessen“, so Trainer Frank Herbert, geht heute auch für den TSV Amicitia Viernheim zu Ende. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, meint der Coach vor der Partie beim Absteiger Hockenheim mit Blick auf die personelle Misere, die sich durch die Saison der Südhessen zog. Und wie zum Beweis stehen dem scheidenden Coach heute gerade einmal acht Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung.

„Wir müssen uns zusammenreißen, um mit dieser Rumpftruppe zu gewinnen. Die Einstellung muss stimmen“, meint Herbert, der nur noch zwei gelernte Rückraumspieler zur Verfügung hat. Wo er nach seinem nur ein Jahr dauernden Engagement in Viernheim in Zukunft tätig sein wird, hat Herbert noch nicht entschieden: „Ich verspüre da überhaupt keinen Druck und keine Eile“, berichtet der erfahrene Coach. me

