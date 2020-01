Zum Neustart gleich ein Derby

Mannheim.Mit einem Derby starten die Handballerinnen der HSG Mannheim am Samstagabend um 19 Uhr in die Rückrunde der Badenliga: In der Richard-Möll-Halle empfängt das Team von Trainer Siggi Oetzel die SG Heddesheim. „Unser Anspruch ist es natürlich, weiter ungeschlagen zu bleiben“, lässt der Coach des Spitzenreiters vor der Partie gegen den Liga-Achten keine Zweifel aufkommen.

Allerdings warnt Oetzel davor, die Heddesheimerinnen zu unterschätzen. Im Hinspiel gewann die HSG zwar deutlich mit 27:16, „aber damals waren wir als Oberliga-Absteiger noch die große Unbekannte und haben selbst auch nicht gewusst, was uns erwartet“, erklärt er. „Jetzt werden sich die Gegner sicherlich entsprechend einstellen. Bei uns gilt es, in jeder Partie fokussiert zu bleiben, auch wenn wir das Hinspiel klar gewonnen haben. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns nur noch auf das Spiel gegen Nußloch zu konzentrieren“, spricht er die Tabellensituation an: Die HSG hat 14:4 Zähler wegen des inzwischen bestätigten Vier-Punkte-Abzugs, weil in den ersten beiden Saisonspielen eine nicht spielberechtigte Spielerin eingesetzt wurde. Nußloch hat 15:5 Punkte, dabei resultieren zwei Minuspunkte aus der Niederlage gegen die Seckenheimerinnen und drei kassierte Tabellenführer SG wegen fehlender Schiedsrichter.

Mit dem aktuellen Leistungsstand seiner Mannschaft ist Siggi Oetzel durchaus zufrieden: „Wir trainieren jetzt seit zwei Wochen, nachdem wir zuvor zwei Wochen Pause gemacht haben. Die Intensität ist gut und wir sind auf die kommenden Spiele gut vorbereitet.“ Und auch personell sieht es gut aus. Zwar waren einige Spielerinnen noch im Urlaub, aber zum Derby sind alle rechtzeitig zurück: „Wir sind komplett und wollen gleich wieder mit einem Erfolg ins neue Jahr starten“, gibt sich der erfahrene Trainer selbstbewusst. Ob er auch in der kommenden Runde bei der HSG Mannheim auf der Trainerbank sitzen wird, ist indes noch nicht final geklärt: „Die Gespräche laufen, auch mit den Spielerinnen. Bis Ende Januar sollen dann die Planungen weitgehend durch sein“, so Oetzel.

Viernheim im Verfolgerduell

Zum Verfolgerduell muss der TSV Amicitia Viernheim am Samstag (18 Uhr) als Tabellenfünfter (10:10 Punkte) beim TSV Rot (Platz drei., 14:6) ran. Im Hinspiel unterlagen die Südhessinnen mit Trainerin Steffi Dietrich denkbar knapp mit 20:21 und würden nun nur zu gerne Revanche nehmen.

Revanche ist auch bei der HG Saase im Auswärtsspiel am Sonntag (16.30 Uhr) beim direkten Tabellennachbarn TV Brühl angesagt. Das Heimspiel verloren die Bergsträßerinnen Anfang November mit 22:25 und könnten nun mit einem Sieg mit Brühl (6., 10:10 Punkte) gleichziehen. me

