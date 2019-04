Zwei Handball-Partys im Ried

Groß-Rohrheim/Biblis.Partystimmung herrschte am Samstagabend bei den Handballerinnen und Handballern im Ried: Frauen-A-Ligist FSG Biblis/Gernsheim machte durch einen 27:13-Erfolg gegen Weiterstadt die Meisterschaft und den Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga perfekt (unser Bild). Am Abend knallten dann beim TV Groß-Rohrheim die Korken. Vor 200 Zuschauern in der Bürgerhalle gewann der TVG gegen Heppenheim und hat damit einen Spieltag vor Rundenende den Durchmarsch aus der Bezirksliga A in die Landesliga geschafft. Ausführliche Berichterstattung folgt morgen. me (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019