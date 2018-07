Überraschend vielseitig

Anzeige

Wilhelm Böck isst für sein Leben gern Rote Bete – oder „Ranner“ wie die Rote Rübe in seiner bayerischen Heimat heißt. „Rote Bete ist gesund, am liebsten mag ich sie als Salat“, sagt der Vizepräsident des Zentralverbands Gartenbau. Das sehen viele so: Die Anbaufläche für Rote Bete ist in Deutschland gestiegen – von 1205 Hektar im Jahr 2013 auf 1741 Hektar vier Jahre später. Doch nur wenige Rüben erreichen den Handel als frische Ware: „95 Prozent der Produktion geht direkt in die Konservenfabriken“, sagt Böck. „Die Rote Bete ist ein Industrieprodukt.“ Ein guter Grund also, dem Gemüse Platz im eigenen Garten einzuräumen.

Zumal die Auswahl an Sorten groß ist. Rote Bete gibt es nämlich in vielen Formen und Farben. „Neben den dunkelroten Rüben gibt es auch gelbe, weiße und rot-weiß geringelte Sorten“, erklärt Cornelia Lehmann, Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen (VERN) in Greiffenberg in der Uckermark. „Und die Blätter können grün oder rot sein, mit grünen oder roten Stielen und Blattadern.“

Info Heide Haßkerl: Selbstversorgt durch die kalte Jahreszeit: Sorten, Kultur, Pflege, Rezepte. Stocker Verlag, 2017. 207 Seiten. 19,90 Euro. Heide Haßkerl: Selbstversorgt!: Gemüse, Kräuter und Beeren aus dem eigenen Garten. Stocker Verlag. 2010. 222 Seiten, 19,90 Euro. Ungewöhnliche und alte Rote-Beete-Sorten gibt es im Katalog für seltene Kulturpflanzen, dem Compendium 2018 des VERN, unter https://vern.de/katalog.

Mit Mangold verwandt

Diese Vielfalt kennt manch einer von einem anderen Gemüse: Mangold. Und das ist nicht verwunderlich, denn die beiden Gänsefußgewächse sind miteinander verwandt. „Wie die Runkelrübe und die Zuckerrübe stammen Mangold und Rote Bete von der Wilden Rübe ab, die um den Mittelmeerraum herum bis nach Indien verbreitet war“, so Lehmann vom VERN.