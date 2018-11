Adventskalender-Wald aus Papier-Bäumchen

Auf dem Weg zum Einkaufen, es regnete, es war grau, es war kalt. Ich jammere vor mich hin: „Maaah, Halloween ist vorbei und bis Weihnachten dauerts ja noch ewig!“ Vielleicht leg ich doch schon mit den Weihnachtssachen los. Hier ist das Ergebnis!

Okay, der Winterwald-Adventskalender hat erst 18 und noch keine 24 kleinen Bäumchen, da mir das Papier ausging. Und sie sind auch noch nicht gefüllt. Aber das Gröbste steht schon mal und am Feintuning kann ich in den nächsten Wochen ja immer noch arbeiten.

Und der Wald-Adventskalender aus Papier-Bäumchen ist supereinfach. Das Motto lautet: drehe Tüten aus weißem Papier. Das soll dann wie ein verschneiter Winterwald aussehen.

Ihr braucht: weißes Tonpapier oder einfaches Druckerpapier, Schüsseln in allen Größen als Kreisschablonen, eine Schere, einen Bleistift, Tesafilm, Alufolie, Kleber, vielleicht einen Stanzer sowie einen Fineliner.

Zuerst auf weißes Papier mit Hilfe von Schüsseln und anderen Hilfsmitteln Halbkreise aufmalen und diese ausschneiden. Ruhig verschiedene Größen, das sieht nachher netter aus.

Dann die Halbkreise zu Tüten drehen: Die gerade Seite wird die Baumspitze, der Kreisbogen wird der untere Rand. Darauf achten, dass die Baumspitze oben schön zu ist und nicht so ein kleines Loch offen bleibt. Anschließend mit Tesafilm zusammenkleben.

Für die Deko danach aus Alufolie dünne Streifen und Kringel ausschneiden, Punkte mit einem Locher stanzen, mal ein Bäumchen ganz in Alufolie einwickeln oder auch andere Motive wie Sterne oder Schneeflocken ausschneiden. Hier empfiehlt sich ein Stanzer, falls man einen hat. Anschließend die Motive mit Klebstoff auf die Bäume aufkleben. Die 24 bekommt einen Stern auf die Spitze. Zum Abschluss noch mit Fineliner die Zahlen draufschreiben – fertig!

