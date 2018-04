Alles eine Frage der Umgebung

Anzeige

Bei der Wirtschaftsbeurteilung ist unter anderem wichtig, ob die Jobs und damit die Einkommen auf viele Firmen verteilt sind oder vielleicht an einem oder zwei Großunternehmen hängen. Denn sollten solche Firmen wegziehen, kann ein Immobilien-Standort ins Chaos stürzen.

Nun zu den weichen Faktoren der Makrolage. „Weich“, weil sie gerade nicht in Daten fassbar sind, sondern etwas mit Gefühl zu tun haben. Der frühere Regierende Bürgermeister Berlins Klaus Wowereit prägte mal den Spruch: „Berlin ist arm, aber sexy.“ So ähnlich könnte in die Analyse einer Makrolage einfließen, dass eine Stadt vielleicht nicht die idealen Daten bietet, aber eine hohe Attraktivität genießt und davon langfristig profitiert, wenn deshalb mehr Menschen dort wohnen wollen. Für Gewerbeimmobilien spielen die weichen Faktoren in der Regel allerdings eine untergeordnete Rolle.

Die Mikrolage: Als Mikrolage wird die unmittelbare Umgebung einer Immobilie gesehen, also die Straße und die Nachbarschaft. Folgende Punkte sind für Privatnutzer meist wichtig: Sozialer Status, Lärm, Häuserzustand, Einkaufsmöglichkeiten und Versorgung (etwa Ärzte), Nahverkehr und Straßenanbindung, Entfernung zum Stadt- oder Ortszentrum, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Für Wohngebiete ergibt die Analyse der Mikrolage folgende in der Praxis häufig verwendete Klassifizierung: Bestlage, gute Lage, durchschnittliche Lag und einfache Lage. In Gewerbegebiete werden zumeist in vier Klassen eingeteilt: 1A-, 2A-, 1B- und 2B-Lage. Wer am Anfang seine Hausaufgaben bei der Lageanalyse gemacht hat, hat meist langfristig seine Freude mit dem Haus. Aber gerade als Kapitalanleger sollte man die Lage regelmäßig im Blick haben. Denn sie kann sich ändern, zum Positiven als auch zum Negativen. Trocknet eine Stadt aus, weil ein großer Arbeitgeber wegzieht oder plant die Kommune größere Investitionen, um die Lebensqualität zu verbessern? Es wie bei der Aktienanalyse: Man sollte nach dem Kauf stets verfolgen, wie sich das Unternehmen weiter entwickelt.

