Anlage regelmäßig überprüfen lassen

Berlin.Im Sommer ist es draußen meistens sehr warm: Ein idealer Zeitpunkt, die Heizungsanlage ganz abzuschalten, wenn davon nicht die Warmwasserversorgung abhängt. Zudem sollte man den Sommer nutzen, um die Anlage komplett überprüfen zu lassen. Ist sie nämlich nicht richtig eingestellt, kann dies zu einem hohen Energieverbrauch führen.

Durch einen hydraulischen Abgleich lassen sich nach Angaben der Initiative Wärme+ aber beispielsweise leicht 15 Prozent der gesamten Heizkosten einsparen. Dabei werden die einzelnen Komponenten der Anlage optimal aufeinander abgestimmt. So werden Mängel behoben – etwa überversorgte Heizkörper in der Nähe der Anlage sowie unterversorgte in weiter entfernten Etagen. dpa

