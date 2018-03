Aufgabe für erfahrene Heimwerker

Anzeige

Wo beginnt man beim Fliesenlegen?

Grundsätzlich beginnt man mit dem Verlegen in der Mitte der Wand oder des Bodens. Zusätzlich wird mittig eine Linie von oben nach unten gezogen. Dazu markiert eine waagerechte Linie den Beginn der ersten Fliesenreihe. „Man arbeitet von der Mitte aus zuerst auf einer Seite von oben nach unten, dann ist die andere Seite dran“, erklärt Raschke-Kremer. Sein Tipp: Auf Symmetrie und einen harmonischen Gesamteindruck achten. „Wichtig ist, dass an den Ecken und Rändern keine kleinen Fliesenschnitte eingesetzt werden, das wirkt unruhig.“ Am Rande sollten Stücke von mindestens halber Fliesenbreite liegen.

Was muss man im Badezimmer beachten?

Für Fliesen auf Estrich im Bad muss man die Art des Estrichs kennen. „Denn je nach Bindemittel – Zement oder Anhydrit – und Fußbodenheizung – ja oder nein – muss ein passender Kleber ausgesucht werden“, erklärt Udo Schumacher-Ritz vom „Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau“. Im Neubau wird meist Zement- und Anhydritestrich verwendet, bei Renovierungen benutzt man gerne Trockenbauplatten. „Wichtig ist, dass der Estrich nicht zu feucht ist, wenn die Fliesen darauf verlegt werden.“ Anschließend braucht der Kleber genügend Zeit, um zu trocknen und auszuhärten. „Das kann durchaus ein bis zwei Tage dauern“, so Raschke-Kremer.

Welches Fugenmaterial sollte ich auswählen?

Die Fugen werden zum Abschluss mit einem Mörtel verschlossen, der zum Klebersystem passt. Bei einem flexiblen Kleber braucht man auch eine flexible Fuge, damit die gewünschte Funktion erhalten bleibt. Werden falscher Kleber oder Füllmaterial verwendet, kann es passieren, dass sich später Risse in der Fuge bilden. „Ganz wichtig ist, die Übergänge zwischen Boden und Wand mit Silikonfugen schalltechnisch entkoppelt auszuführen“, sagt Raschke-Kremer.

„Im Bad ist ein Abdichtungssystem im Spritzwasserbereich notwendig. Das bietet an bestimmten Flächen, an der Wanne oder in der Dusche zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit“, erklärt Schumacher-Ritz. Beim Fliesen bodentiefer Duschen muss auch der Boden extra gegen Feuchtigkeit isoliert werden. In Nasszellen brauchen die inneren Ränder zwischen Wand und Boden ein Dichtungsband. Und die Übergänge der Rohre für Kalt- und Warmwasser erhalten Manschetten.

Mangelnde Abdichtung kann zu schweren Schäden führen. „Von der Wand fallende Fliesen sind dabei noch das geringste Übel“, erklärt Schumacher-Ritz. „Dringt die Feuchtigkeit dauerhaft und tiefer ein, kann sogar das Bauwerk in Mitleidenschaft gezogen werden.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018