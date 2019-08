Aus altem Bild wird schickes Tablett

Upcycling heißt der Trend, bei dem wir heute aus alten Dingen etwas Neues und Hippes machen. Wie dieses alte Bild, das ich zum schicken Tablett umfunktioniert habe.

Zugegeben, manchmal hinke ich Trends ja mächtig hinterher. In diesem Fall allerdings kann ich mit stolzgeschwellter Brust behaupten: Upcycling war mein Ding, noch bevor der Trend ein Trend war.

Das hat zwei Gründe: Ich mag es, alten Dingen ein neues Gesicht zu geben. Und oftmals hatte ich früher schlichtweg nicht das Geld, mir neue Möbel oder ständig aktuelle Deko zu kaufen, also habe ich selbst zu Pinsel oder Sprühdose gegriffen. Kein Möbelstück oder Accessoire war vor mir sicher. Sideboards, Kronleuchter, Gartenmöbel und Esszimmerstühle haben nicht nur eine neue Farbschicht, sondern ein zweites, modernes Leben erhalten. Darum geht es doch beim Upcycling. Man vermeidet Müll und macht aus ausrangierten und vermeintlich nutzlosen Dingen neue Lieblingsstücke.

Kürzlich nahm ich ein Bild von meiner Wand, weil ich es weggeben wollte. Als es dann auf dem Tisch lag, ist mir die schlichte, schöne Form aufgefallen und dass das Bild auf dem Tisch eher wie ein Tablett anmutete.

Schwupps, war die Upcycling-Idee geboren. Ein kleines Tablett wollte ich schon lange haben. Für den Espresso nach dem Essen am Abend, die kleine Kaffeepause am Wochenende oder als schönes, schlichtes Deko-Element .

Sprühen macht Laune

Ich hatte solchen Spaß an diesem DIY – das steht für „Do It Yourself“ und heißt so viel wie „Mach’ es selbst!“ –, dass ich mir beim Garagenflohmarkt in der Nachbarschaft gleich noch ein altes Bild geschnappt habe.

Das kleine DIY ist wirklich einfach und schnell gemacht. Außerdem kostet es so gut wie nichts. Ihr braucht dafür: ein altes Bild von Oma oder vom Flohmarkt, eine Dose Sprühfarbe aus dem Baumarkt (ich habe ein mattes Weiß verwendet) und Klebefolie oder schönes Geschenkpapier.

Zuerst das Bild gründlich reinigen und anschließend gut trocknen lassen. Dann mehrere dünne Farbschichten sprühen, bis die Farbe gut deckt. Zwischendurch immer gut trocknen lassen – das dauert nicht sehr lange.

Am besten funktioniert das Sprühen draußen in einem großen Karton. Falls Ihr im Haus arbeitet, bitte anschließend sehr gut lüften. Ich habe eines meiner beiden Bild komplett weiß angesprüht. Beim zweiten Bild habe ich vorher den Rahmen abgenommen, diesen zuerst weiß besprüht und dann den Rest des Bildes.

Wenn Ihr das Tablett nicht einfarbig haben möchtet, könnt Ihr auf der „Bildfläche“ ein Stück Geschenkpapier oder selbstklebende Folie anbringen. Ich hatte noch ein Stück Klebefolie mit Marmormuster Zuhause. Hier habe ich die Folie direkt auf die Glasscheibe geklebt. Solche Klebefolien bekommt ihr für wenig Geld im Baumarkt.

Seit wir die kleine Tablett-Parade haben, gibt es übrigens ganz schön viele Kaffee-Pausen bei uns.

Samstag, 17.08.2019