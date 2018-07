Bärenstark eingepackt

Anzeige

Heute bastele ich eine Untersuchungsheft-Hülle nur aus Klebeband. Das ist praktisch, da die Hülle sehr stabil ist und vor Nässe schützt. Hier gibt es eine Anleitung für einen Pandabären.

Ihr braucht dafür: breites Klebeband in den Farben schwarz und weiß, ein etwas schmaleres Tape in schwarz, eine Schneideunterlage, einen Cutter und einen weißen Farbstift.

Zuerst das weiße Klebeband überlappend auf die Schneidematte kleben, so dass das U-Heft locker zweimal hineinpasst. Die komplette Lage wird dann vorsichtig abgelöst, umgedreht und mit neuem, weißem Tape beklebt, so dass keine Klebeflächen mehr übrig bleiben. Legt das aufgeschlagene U-Heft nun auf die weiße Lage und schneidet mit dem Cutter so viel weg, dass etwa ein Zentimeter an allen Seiten übersteht.