Bauherr haftet für Schäden

Henstedt-Ulzburg.Bei einem Hausbau kann es immer wieder zu schweren Schäden oder Unfällen kommen. Da Bauherren für sämtliche Schäden haften, die von Baustelle und Grundstück ausgehen, brauchen sie eine Bauherren-Haftpflichtversicherung. Darauf macht der Bund der Versicherten (BdV) in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg aufmerksam. Eine Deckungssumme von fünf Millionen Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden sollte mindestens vereinbart werden. Der Versicherungsschutz gilt in der Regel für maximal zwei Jahre und endet danach automatisch. Eine Verlängerung der Laufzeit ist meist auf Anfrage möglich. Wer ein Haus und Grundstück von einem Bauträger kauft, braucht die Police nach BdV-Angaben in der Regel nicht. dpa