Baumfällarbeiten sind umlagefähig

München.Die Kosten für Gartenpflege gehören zu den Nebenkosten, die auf die Mieter umgelegt werden können. Aber dürfen Vermieter auch Ausgaben für das Fällen und die Entsorgung eines morschen Baumes umlegen? Ja, urteilt das Landgericht München I. Nach Ansicht der Richter sind die Kosten als Betriebskosten umlagefähig, so das Rechtsportal des Deutschen Anwaltvereins (DAV) anwaltauskunft.de. Die Rechtsprechung ist hier aber nicht einheitlich: In einem ähnlichen Fall untersagte das Amtsgericht Leipzig zuvor eine dem Vermieter, die Ausgaben für die Fällung zweier Bäume über die Betriebskosten auf die Mieter umzulegen (Az.: 168 C 7340/19). tmn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020