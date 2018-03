Besondere Pflege im Alter

Anzeige

HUNDE IM ALTER: Über viele Jahre sind sie treue Begleiter und Spielgefährten. Doch mit dem Älterwerden können auch Hunde ihre Probleme bekommen. Besitzer sollten ihrem Tier deshalb nicht zu viel zumuten und sie fachkundig betreuen.

Manchen sieht man ihr hohes Alter nicht an: Sie sind sportlich und strotzen vor Gesundheit. Mitunter hören und sehen sie zwar etwas schlechter und werden eigenwilliger. Doch ältere Hunde sind gute Begleiter und Familienhunde. Zeigen sie erste Altersbeschwerden, sind allerdings Erfahrung und liebevolle Betreuung wichtig.

„Wie der Mensch, wird auch sein Hund irgendwann alt. Hierbei ist es wichtig, zwischen Alter und tatsächlichen Problemen zu unterscheiden. Da viele Störungen nicht auf dem Röntgenbild zu sehen sind, ist es nicht immer einfach, eine klare Diagnose zu stellen“, erklärt Ute Knobloch, Inhaberin von fitterdog, dem Zentrum für Hundephysiotherapie in Edingen-Neckarhausen. „Hunde zeigen erst sehr spät, dass sie Schmerzen haben, daher ist im Zweifel der Gang zum Tierarzt und/oder zur Hundephysiotherapie immer empfehlenswert. Wartet man zu lange, nimmt die Abwärtsspirale von Schmerzen über Bewegungseinschränkung bis zum Muskelabbau und noch mehr Schmerzen ihren Lauf. Nach dem Motto wer rastet, der rostet, sollte die Bewegung dem in die Jahre gekommenen Hund angepasst werden. Lieber mehrere kleine Spaziergänge am Tag, statt eines Großen, lieber gleichmäßiges Laufen statt unkontrolliertes Springen.“ Und wenn schmerzfreie Bewegung nicht mehr möglich ist? „Dann hilft im Rahmen einer Bewegungstherapie das Schwimmen im praxiseigenen, beheizten Hundepool. Dies hat schon viele Vierbeiner-Senioren wieder aufgebaut und mobilisiert.“ Allerdings sollte der Hundebesitzer nachlassende Leistungsfähigkeit seines Tieres nicht automatisch auf das hohe Alter schieben. „Wichtig ist immer, möglicherweise schwerwiegende Organerkrankungen, die im Alter häufiger werden, durch den Besuch bei einem Tierarzt auszuschließen“, empfiehlt Prof. Reinhard Mischke von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Wissenschaftliche Untersuchungen in der Veterinärklinik für innere Erkrankungen in München haben gezeigt, dass Erkrankungen des Herzens, der Nieren und der Leber sowie bestimmte hormonelle Erkrankungen bei alten Hunden zunehmen. Auch chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates treten in höherem Alter häufiger auf.