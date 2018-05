Anzeige

Die größere Gießform gut mit Speiseöl einfetten und den Gips hineinschaufeln. Die kleinere Gießform ebenfalls mit Öl einschmieren und fest auf den Zement drücken. Mit einem Messer könnt ihr den Rand anschließend glatt streichen. Die Schale, die nun auf dem Beton sitzt, mit Steinen beschweren. Am besten ein oder zwei Tage lang gut trocknen lassen.

Die Betonschale vorsichtig aus der Gießform lösen. Mit Schmirgelpapier unebene Stellen glatt streichen. Dann geht’s an die Füllung: Der Teil des Dochts, der am Ende aus dem Wachs herausschauen soll, mit einem Holzspieß durchstechen und so auf die die Betonschale legen, dass der Docht in der Mitte der Schale hängt. Das Wachs in ein Gefäß geben und im Wasserbad schmelzen, dann vorsichtig in die Betonschale gießen. Danach müsst ihr nur noch warten, bis das Wachs getrocknet ist. Viel Spaß beim Anzünden eurer Kerze!

