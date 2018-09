Blattläuse können auch Thuja befallen

Blattläuse gibt es nicht nur an Rosen oder Apfelbäumen. Thujahecken können ebenfalls von den Schädlingen befallen werden. Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe berichtet von zwei Arten, Cinara cupressi und Cinara cupressivora, die erhebliche Schäden an den immergrünen Sträuchern und Hecken anrichten können. Sie kommen auch am Wacholder, Mammutbaum sowie einigen Zypressen vor.

Bei einem Befall werden im Inneren der Pflanze die Nadeln und Triebe gelb- bis rötlich-braun. Später fallen sie bei Wind oder Berührungen ab. Es kann sein, dass auch die ganze Pflanze befallen ist. Außerdem findet sich ein schwarzer Belag auf den befallenen Stellen – der Rußtaupilz. Dieser siedelt sich auf den Ausscheidungen der Läuse an.

Pflanzenschutzmittel lassen sich nur einsetzen, wenn die Läuse noch nicht den Boden um die Thujen bezogen haben. Dorthin ziehen sie sich im Sommer zurück, um der Hitze zu entgehen. Ölpräparate lohnen sich im Herbst sowie im Frühjahr, um Eier abzutöten. Ansonsten lässt sich der Befall nur eindämmen, indem man die Pflanzen stärkt. Regnet es etwa nicht ausreichend, sollte man die Thujen zwei Jahre lang nach der Pflanzung regelmäßig gießen. tmn

