Blickfang für die Heizung

Köln.Schön sind sie nicht unbedingt, die alten Heizkörper. Wer sich an ihnen stört, kann eine Heizkörperverkleidung anbringen. Diese gibt es fertig zu kaufen. Handwerklich Begabte können jedoch auch selbst eine Verkleidung basteln. Allerdings sollten sie schon Erfahrung als Handwerker gesammelt haben, betont Michael Pommer von der DIY-Academy in Köln. „Wenn die Verkleidung gut aussehen soll, braucht man auch einiges an Werkzeug.“

Bevor es losgeht, muss der Heizkörper ausgemessen werden. Damit die Verkleidung locker über der Heizung sitzt, werden in alle Richtungen noch einige Zentimeter hinzugerechnet. „Nach oben und unten sind 15 Zentimeter mehr empfehlenswert“, erklärt Matthias Wagnitz vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Nach vorne sollte mindestens genauso viel Abstand sein wie zwischen Heizkörper und Wand

Wer sich für eine Verkleidung entscheidet, sollte auch darauf achten, dass deren Front viele Löcher hat, damit ein möglichst großer Teil der Wärme durch sie hindurch in den Raum weichen kann. Möglich ist dies zum Beispiel mit Holzgittern, Vorhängen oder Geflechten. tmn

Freitag, 27.11.2020