Blüten für schattige Ecken

Anzeige

Sie ist ein Mädchentraum: Die Fuchsie trägt auffällige Kleider. Ihr Röckchen ist mal rot, mal intensiv pink, mal sanft rosa oder weiß. Der Botaniker würde das natürlich noch mal spezifizieren: Die Kron- und Kelchblätter sind meistens unterschiedlich eingefärbt, und je nach Sorte ist die Kombination der Farben eine andere.

Diesen Farb-Flash gibt es dazu noch dort, wo wirklich auffällige Farben eher selten sind: „Der klassische Standort für die Fuchsien ist der Schatten und Halbschatten“, sagt Beate Kollatz, Referentin für Zierpflanzenbau an der Sächsischen Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Fuchsien im Winter Die für Balkon und Terrasse angebotenen Fuchsien sind in der Regel nicht winterhart . „Da sie aber verholzen, kann man sie gut überwintern“, erklärt Beate Kollatz von der Sächsische Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

. „Da sie aber verholzen, kann man sie gut überwintern“, erklärt Beate Kollatz von der Sächsische Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. So geht’s: Hobbygärtner sollten im Herbst die Triebe kräftig einkürzen , damit die Pflanzen weniger Platz in Anspruch nehmen. „Während der Winterpause stellt man die Pflanzen hell und kühl auf“, erläutert die Zierpflanzenexpertin.

, damit die Pflanzen weniger Platz in Anspruch nehmen. „Während der Winterpause stellt man die Pflanzen auf“, erläutert die Zierpflanzenexpertin. Die Temperatur sollte zwischen fünf und zehn Grad liegen. In dieser Zeit gießen Hobbygärtner die Pflanzen nur moderat, aber so viel, dass die Wurzelballen nicht austrocknen.

liegen. In dieser Zeit gießen Hobbygärtner die Pflanzen nur moderat, aber so viel, dass die Wurzelballen nicht austrocknen. Ab März kommen die Pflanzen wieder in eine wärmere Umgebung , damit sie neu austreiben. „Ab Mitte April beginnt man auch wieder zu düngen und nimmt dann einen Rückschnitt vor“, so Kollatz.

, damit sie neu austreiben. „Ab Mitte April beginnt man auch wieder zu düngen und nimmt dann einen Rückschnitt vor“, so Kollatz. Der Schnitt ist nötig, da die ersten Triebe wegen des Lichtmangels im Zimmer meist lang und dünn werden. tmn

Aber eine ganze Reihe der Sorten kommt auch mit einem vollsonnigen Standort zurecht – wobei Karl Heinz Saak ergänzt, dass er nicht zu trocken und heiß sein sollte. „Anderenfalls werden die Pflanzen anfällig für Schädlinge wie die Rote Spinne“, erklärt der Experte der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft in Neumünster in Schleswig-Holstein. Er würde die Fuchsie auch nicht unter Bäume setzen, denn dort fehlt es an ausreichender Durchlüftung.