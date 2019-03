Blüten mit Wasserdurst

Japanische Gärten ziert in den Frühlingswochen nicht nur die berühmte Kirschblüte. Auch die Japanischen Azaleen erblühen – und wie. Die Sträucher sind immergrün, aber wenn sich die Blütenknospen öffnen, bedeckt der Flor zeitweise das Grün komplett.

Zum Verwechseln ähnlich sieht und nennt sich die Gartenazalee. Was macht beide Pflanzen aus?

Japanische Azaleen gehören zur Gattung der Rhododendren. Sie bilden typischerweise eine rundliche bis ausladende Krone, die zwischen 50 und 130 Zentimeter hoch wird, beschreibt Michael Werbeck, Vorstand der Stiftung Bremer Rhododendron-Park. Die dichten Kissen bedecken den Boden. „Das Farbspektrum der Japanischen Azaleen ist sehr breitgefächert“, erklärt Werbeck. Sie sind weiß, lachsfarben, rosa und pink. Die Blüten können auch rot oder violett ausfallen. Die frühen Sorten öffnen ihre Knospen im März. Den Höhepunkt erreicht die Blüte im April und im Mai.

Die Sträucher eignen sich gut für kleine Gärten, den Friedhof und für angelegte Steingärten, findet Gerd Eiting, Gärtnermeister aus Bad Zwischenahn. Wichtig sind Standorte im Halbschatten und in der Sonne. „Je sonniger die Pflanzen stehen, desto besser ist der Blütenansatz“, erklärt Eiting.

Gießen, gießen, gießen

In den Wintermonaten braucht diese Gruppe von Azaleen, die zu den Immergrünen gehört, einen geschützten Platz. Die Pflanzen sollten nicht an zugigen Standorten stehen und nicht in gefrorener Erde. Dort trocknen sie rascher aus. Der Boden sollte humos sein. „Am besten verwendet man eine Rhododendron-Erde“, sagt Gärtnermeister Eiting.

Die wichtigste Pflegemaßnahme für Hobbygärtner ist das Gießen. In den Sommermonaten brauchen die Pflanzen dringend extra Wasser aus der Kanne. Gerade im vergangenen sehr trockenen Sommer sind viele Japanische Azaleen eingegangen. Das liegt unter anderem daran, dass laut Rhododendren-Experte Werbeck sich ihr Wurzelwerk dicht verzweigt nur in der oberen Erdschicht ausbreitet. Hier büßen sie bei Hitze besonders schnell ihren Wassergehalt ein.

Japanische Azaleen vertragen einen Pflegeschnitt gut. „Sofort nach der Blüte kann man die Sträucher kräftig zurückschneiden“, erklärt Eiting. Die Pflanze wird erst mit dem Neuaustrieb im Laufe des Sommers Knospen für das folgende Frühjahr anlegen. Das bedeutet aber auch: Wer zu spät schneidet, vernichtet die Blüte für das Folgejahr.

Wer die Sträucher sehr kräftig zurückstutzt, verjüngt sie – das ist positiv für die Pflanze. Allerdings dauert der Neuaufbau dann ein bis zwei Jahre. Wer regelmäßig jährlich nur etwas wegnimmt, formt das Astwerk und fördert einen kompakten Wuchs.

Zum Verwechseln ähnlich

Übrigens: Den Japanischen Azaleen sehr ähnlich sehen die Zimmerpflanzen namens Azaleen. Man ist versucht, sie nach der Blüte ins Freie zu setzen, wo ihnen aber die winterliche Kälte zusetzt.

Als Gartenazalee findet sich im Handel eine weitere Gruppe Pflanzen mit Verwechslungspotenzial. „Diese Hybriden zeichnen sich durch leuchtende Blütenfarben und große Einzelblüten aus“, erklärt Gerd Eiting. Spätestens im Herbst kann man sie aber von den immergrünen Japanischen Azaleen unterschieden: Diese Sträucher werfen ihr Laub ab.

Der Laubwurf hat seine Vorzüge: „Dadurch haben diese Azaleen im Herbst eine schöne Blattfärbung“, sagt Eiting. Im Frühling öffnen sich die weißen, gelben, orangenen, rosa oder roten Blüten meist kurz vor oder mit dem Neuaustrieb der Blätter.

Die Sorten der Gartenazaleen, die Hobbygärtner vornehmlich im Handel finden, zählen zu den Knapp-Hill-Hybriden. Die meist offen bis trichterförmig wachsenden Sorten erreichen eine Höhe von bis zu zwei Metern. Sie sind in Deutschland winterhart. Die Leteum-Hybriden sind häufig gelb und tragen einen angenehmen Duft. Sie gehen auf die Gelbe Alpenrose (Rhododendron luteum) zurück, die aus der Schwarzmeerregion und dem Kaukasus stammt.

Japanische Azaleen und Gartenazaleen haben die gleichen Ansprüche an den Standort. Letztere sind laut Eiting sehr anfällig für Mehltau. Die Pilzkrankheit lässt das Laub sehr früh im Sommer fallen, so dass die Sträucher kahl werden.

Neue Züchtungen

Das kränkelnde Laub schwächt im Laufe der Jahre die Gartenazaleen und senkt die Blühfreudigkeit dauerhaft. Züchter haben sich dem Problem zuletzt verstärkt angenommen. Das Ergebnis sind Neuzüchtungen mit den sogenannten Rustica-Hybriden. Diese Sortengruppe hat einen schwächeren Wuchs und meist gefüllte Blüten.

