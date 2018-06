Blütenbälle im Überfluss

Anzeige

Manche ändern ihre Farbe

Zudem gibt es bei Hortensien das interessante Phänomen, dass sie je nach Boden die Farbe ändern können: Einige Sorten blühen bei einem hohen ph-Gehalt rosa, bei einem niedrigeren – also einem sauren Boden – blau. Spezielle Düngerprodukte aus dem Fachhandel unterstützen die gewünschte Farbe. Ebenso gibt es rote Hortensien, die im niedrigen ph-Bereich lila werden. Weiße Sorten behalten dagegen immer ihre Farbe.

Früher musste man beim Hortensienschnitt vorsichtig sein und hatte nur eine begrenzte Anzahl neuer Blüten, denn die meisten Sorten blühen nur an den Trieben des Vorjahres. Neuere Züchtungen blühen auch am diesjährigen Holz, das heißt: Man hat den ganzen Sommer über neue Triebe mit frischen Knospen. Übrigens machen sich Hortensien auch bestens als Zimmerpflanze: Im Haus am Fenster blühen sie über mehrere Wochen. Danach kann man sie draußen in einem Beet auspflanzen und sich auf die nächste Blütezeit freuen. Der Experte hat dafür noch eine besondere Neuheit: die so genannte Tischhortensie ist niedrig-kugelig aufgebaut – und wirkt so opulent wie ein wunderschön großes Blumenbouquet.

Kein Wunder also, dass die Pflanzen im Handel so beliebt sind. Aber wie schaffen es die Betriebe, immer ausreichende Mengen vorzuhalten? Beim Produzenten werden aus einigen sortenreinen Mutterpflanzen mehrere Kopfstecklinge geschnitten, die dann zu hunderten in Erde gesteckt und unter optimalen Bedingungen – das heißt unter Folie bei rund 20 Grad und mit möglichst hoher Luftfeuchtigkeit – schnell eigene Wurzeln bilden.

Diese Jungpflanzen kann man dann weiter für den Verkauf großziehen – oder sogar einlagern: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird die Pflanze dafür gewissermaßen auf Pause gesetzt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018