Für einen guten Start in die Saison und die größtmögliche Blütenpracht sind ein paar Dinge zu beachten. Denn nur wenn Blumen optimal versorgt werden, haben sie genügend Kraft, um Krankheiten abzuwehren, zu wachsen und immer wieder neue Knospen zu bilden. Dazu brauchen sie nicht nur Sonnenlicht und ausreichend Wasser. Zu den wichtigen Bausteinen gehören auch frische Erde und eine langfristige Versorgung mit Nährstoffen.

Tipp 1: Den Wurzeln Gutes tun

Pflanzen nehmen Nährstoffe und Wasser über die Wurzeln auf. Deshalb ist gesundes Wachstum unter der Erde genauso wichtig wie über der Erde. Ausgelaugtes oder minderwertiges Substrat führt auf Dauer dazu, dass die Pflanzen unzureichend versorgt werden. Deshalb sollte die Erde in Kübeln und Kästen regelmäßig im Frühjahr ausgetauscht werden. Hochwertige Produkte fördern durch ihre Struktur das Wurzelwachstum und können Wasser speichern. Außerdem ist frische Erde im Gegensatz zu altem Substrat frei von Krankheiten und Schädlingen.

Tipp 2: Auf besondere Bedürfnisse eingehen

Für viele Pflanzen ist Universal-Blumenerde eine gute Wahl. Es gibt jedoch auch Gewächse, die besondere Ansprüche stellen. Spezialerden bieten sich unter anderem bei Sukkulenten an, die sandige Erde mit wenig Humus bevorzugen. Die Wurzeln von Zitrusgewächsen sollten auch bei nasser Erde gut mit Sauerstoff versorgt werden, was durch einen hohen Anteil an steinigen Bestandteilen erreicht wird. Moorgewächse wie Rhododendren, Azaleen, Heidelbeeren gedeihen am besten in saurer Erde mit einem pH-Wert von 4,5 bis 5,0. Bei Hortensien lässt sich mit Hilfe des Säuregehalts der Erde sogar die Blütenfarbe beeinflussen. Zudem hilft eine Spezialmischung, den hohen Wasserbedarf der Blühsträucher zu decken und dabei Staunässe zu verhindern.