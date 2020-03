Bodenprobe verrät Nährstoffgehalt

Wer einen Garten neu übernimmt oder anlegt, kann den Boden zunächst untersuchen lassen. Aber auch zu anderen Zeitpunkten kann es sinnvoll sein, den Nährstoffgehalt in der Erde bestimmen zu lassen.

Häufig haben Gärten, die schon lange bewirtschaftet werden, einen zu hohen Gehalt an Nährstoffen. Unter Umständen kann man dann die Düngung reduzieren.

Um den Nährstoffgehalt herauszufinden, kann man eine Bodenprobe in ein Labor schicken – etwa alle fünf bis acht Jahre ist dies nach Angaben der Gartenakademie Rheinland-Pfalz empfehlenswert. Erst recht sinnvoll sei dies, wenn jemand ein Grundstück neu übernimmt, es anlegt oder im Garten Erde neu aufschütten lässt, raten die Experten.

Bei Obstbäumen hilfreich

Häufig werden über die Bodenprobe Nährstoffe wie Phosphor, Kalium und Magnesium sowie der pH-Wert und der Humusgehalt erfasst. Besonders bei Obstbäumen im Garten ist der Nährstoffgehalt im Boden entscheidend. Bei zu üppiger Dünung kann ein zu starker Wuchs entstehen. Bei einem Nährstoffmangel kann sich die Pflanze wiederum nicht richtig entwickeln.

Wichtig für ein aussagekräftiges Ergebnis ist, dass man mehrere Einstiche zum Beispiel rund um den Bereich einer Baumscheibe macht. Dabei sticht der Gartenbesitzer mit dem Spaten etwa 30 Zentimeter tief in den Boden. Die Erde füllt er zunächst in einen Eimer, erläutern die Experten der Gartenakademie.

Für das Labor am besten etwa 500 Gramm von diesem Gemisch in einen Beutel packen, diesen mit einem wasserfesten Stift beschriften und an ein Untersuchungslabor verschicken. Manche Institute machen auch eigene detaillierte Vorgaben zur Entnahme der Bodenprobe – diese sollte der Gartenbesitzer dann beachten.

Landratsämter und Landwirtschaftskammern haben oft eigene Labors, an die Kunden Bodenproben senden können. Und es gibt private Labore, die entsprechende Untersuchungen anbieten. Die Kosten variieren stark nach Art der Untersuchung und Region. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz nennt beispielhaft rund 25 Euro. dpa-tmn

