Buntes Badesalz zum Verschenken

Ihr braucht mal wieder eine schöne Idee für selbst gemachte Geschenke? Dann ist mein selbst gemachtes buntes Badesalz vielleicht genau das Richtige für euch. Es sieht raffiniert aus, ist aber ganz einfach herzustellen – und es lässt sich beliebig variieren und an unterschiedliche Duft-Vorlieben anpassen.

Für das Badesalz-Geschenk solltet ihr euch zunächst einmal ein paar schöne Gläser besorgen, in die ihr das Badesalz füllen könnt. Außerdem benötigt ihr „Totes Meer“-Badesalz aus der Drogerie, Speisefarbe, Duftöl und eventuell Lavendelblüten oder auch Rosenblüten, falls die Beschenkten diese Düfte mögen. Duftöle bekommt ihr in der Drogerie oder Apotheke. Lavendelblüten und Rosenblätter kann man ebenfalls in der Apotheke kaufen.

Zuallererst vermischt ihr in einem Schälchen etwas Badesalz mit ein paar Tropfen Duftöl und passender Farbe. Wenn das erledigt ist, könnt ihr euch auch schon ans Befüllen der Geschenk-Gläser machen: Mit einem Löffel gebt ihr zunächst eine Schicht farbiges Badesalz hinein. Darüber kommt dann eine Schicht mit weißem (ungefärbten) Badesalz. Wenn ihr wollt, könnt ihr nun Lavendelblüten oder Rosenblätter zugeben. Dann wiederholt ihr diesen Vorgang, bis das Glas gefüllt ist.