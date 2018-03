Clever und bequem

Anzeige

Daran denken viele schon mit Sehnsucht: Man sitzt auf Balkon oder Terrasse, die Sonne scheint warm auf die Haut, dazu ein leckeres Getränk – und dann einfach die Füße hochlegen und genießen. Solange es draußen kalt ist, dürfte diese Szene vielen zwar noch weit weg erscheinen. Und bis es richtig sommerlich warm auf dem Balkon wird, müssen Sonnenanbeter sich noch gedulden. Die Möbelbranche hat aber bereits sehr klare Vorstellungen, wie die warme Jahreszeit auf Balkon, Terrasse und im Garten aussehen wird: Sie hat längst die neuen Trends präsentiert.

Ein Stichwort der Hersteller lautet „Multifunktion“. Denn auf den meisten Balkonen und Terrassen in Deutschland herrscht Platznot. Also konzentrieren sich die Unternehmen zunehmend auf Stücke, die vielfältig nutzbar sind. „Im Blickpunkt stehen hierbei designorientierte Outdoor-Möbel, die sich variabel einsetzen, immer wieder neu zusammenstellen p

p und Platz sparend verstauen lassen“, erklären die Trendanalysten der Messe Spoga+Gafa in Köln. Dort wurden schon im vergangenen Herbst die Trends für 2018 vorgestellt. Häufig finden sich in den Sortimenten Sitzlösungen mit integriertem, auszieh- oder klappbarem Tisch. Liegen werden im Handumdrehen zur Bank oder das Daybett zum Sofa mit Tisch. Es sind recht pfiffige neue Ideen dabei: So kann etwa die Platte eines Tisches abgenommen und dieser so zum Wäscheständer werden. Pflanzgefäße bieten extra Stauraum, und Sonnenschirme spenden nachts auch Licht. Sie müssen natürlich offen bleiben, aber laut den Herstellern ist man dafür dann wind- und wettergeschützt. Gerade beim Licht für draußen tut sich derzeit viel. Die Abschaffung der herkömmlichen Glühbirne hat einen Innovationsschub in Sachen Beleuchtung ausgelöst. Die Leuchtdiode, kurz LED, wurde über die Jahre kontinuierlich optimiert. Ihre nun erreichte technische Qualität erlaubt es Designern und Herstellern, Leuchten neu zu denken. Damit einher geht der Fortschritt bei Akkus und Solarzellen. So mancher Hersteller verspricht nach einer Aufladezeit von acht Stunden in praller Sonne 20 Stunden lang ein gemütliches Licht am anschließenden Abend. Vor allem tragbare Leuchten erobern den Markt. Sie sehen zum Beispiel aus wie modern gestaltete Laternen, die sich zum Picknick in den Park gleichermaßen wie zum Gießen spät nachts im Gewächshaus mitnehmen lassen. Für Sitzgruppen gibt es viele Modelle in Form von Windlichtern oder kleinen Tisch- und Wohnlampen, wie sie auch im Haus Verwendung finden. Überhaupt bleibt das Wohnliche beliebt: Gartenmöbel sollen heute meist nicht mehr anders aussehen als die Einrichtung drinnen. Natürlich finden sich draußen noch Klappmöbel und einfachere Modelle, doch die Designer haben längst Leuchten, Sofas, Esskombinationen, Teppiche und sogar Küchen im Outdoorbereich entdeckt und deren Optik verbessert. „Sie warten mit einem leichten, zierlichen Look und stylishen Materialien auf, die von Indoor-Varianten kaum noch zu unterscheiden sind“, so die Messe Spoga+Gafa. Der Komfort für die Zielgruppe der Senioren wurde noch einmal erhöht. Die Hersteller versprechen ergonomisch geformte und damit rückenschonende Sitzschalen, höhere Liegen für das einfachere Absetzen und Aufstehen sowie Sonnenschirme, die mit Fußpedal steuerbar sind. Und das in schicker, moderner Optik. So sprechen sie der Messe zufolge bei weitem nicht nur „Best Ager“ an, sondern alle, die es bequem mögen. Dort zeigte sich, dass die Hauptfarbe der Balkon-, Terrassen- und Gartenmöbel das Grau sein wird. Die pflegeleichte Farbe, auf der Flecken eher unscheinbar bleiben, dominierte die Messehallen - aber immer ergänzt durch bunte Kissen als Hingucker. Es gibt auch einen Trend zu Grün – was auf Balkon, Terrasse und im Garten ja meist schon durch die Pflanzen reichlich vorhanden ist. Grün passt gut zu anderen Tönen, die man in den Kollektionen aktuell entdeckt: etwa helles Gelb, zartes Rosa und maritimes Blau. Diese Farben wirken auch für sich allein, etwa vor weißen Häuserwänden.