Creme aus dem Kochtopf

Ein wirklich tolles Geschenk ist selbst hergestellte Bodybutter. Es macht Spaß, die Zutaten zu mischen und Düfte hinzuzufügen. Mit nur drei Grundzutaten ist sie außerdem auch schnell zusammengerührt.

In gekaufter Bodybutter sind oftmals viele chemische Zusätze enthalten, die Allergien oder Hautreizungen auslösen können. Mit dieser Bodybutter umgeht ihr das Problem, denn ihr könnt selbst bestimmen, was in die Creme kommt.

Die Grundzutaten für die Bodybutter sind Kokosöl und Kakaobutter. Ich habe beides im Biosupermarkt bekommen. Zusätzlich kann man noch Sheabutter hinzugeben. Diese ist sehr allergenarm, sorgt für eine glatte Haut und soll sogar bei Gelenkschmerzen helfen. Ihr müsst beim Kauf darauf achten, dass sie unraffiniert ist, denn nur dann enthält sie noch alle Inhaltsstoffe. Zu diesen Grundzutaten könnt ihr noch Lavendelblüten, Vanillestangen oder Rosenblüten hinzugeben, diese sind allerdings nur fürs Auge. Als Verpackung für die Bodybutter eignen sich saubere Marmeladen-Gläser oder Plastikdosen mit Deckel.