Das große Mondernten

Meetings in der Firma, Grillparty, Kinderturnen: Solche Termine finden sich zuhauf in unseren Kalendern, die sich nach der Sonne richten. Denn etwas mehr als 365 Tage braucht die Erde für ihren Weg einmal um die Sonne herum. Viel älter sind allerdings die Kalender, die auch den Mond in ihre Zeiteinteilung einbeziehen.

„Davon zeugen etwa die riesigen Steinblöcke von Stonehenge“, erklärt Buchautorin Regina Engelke. Das Bauwerk, zu dem sie gehören, steht in Südengland, wurde in der Jungsteinzeit errichtet und mindestens bis in die Bronzezeit genutzt. Es diente den Menschen damals als astronomisches Observatorium – inklusive Kalender für die Saat- und Erntezeiten.

Nachhaltig arbeiten

„Sie betrachteten aber nicht nur die Sonne, sondern auch den Mond, an dessen Einfluss auf die Natur sie fest glaubten“, so Engelke, die einen Mondkalender auf ihrem Blog zugänglich macht. „Ich versuche altes Wissen, das lange verschüttet war, neu zu vermitteln“, betont die gelernte Gärtnerin und studierte Gartenbauingenieurin.

Das Ziel dabei: möglichst ressourcenschonendes und nachhaltiges Arbeiten im Nutzgarten. „Dabei ist es allerdings nicht notwendig, zu später Stunde mit Harke und Schaufel auszuziehen.“ Vielmehr sollten bestimmte Tätigkeiten an bestimmten Tagen verrichtet werden.

Dass der Erdtrabant die Gezeiten der Meere durch seine Anziehungskraft lenkt, haben Physiker schon lange nachgewiesen. Auch Meldungen von Wissenschaftlern, nach denen der Mond Wirkung auf Pflanzen hat, gibt es immer wieder. So hänge die Stellung von Blättern im Dunkeln vom Verlauf der Mondbahn ab. Und die Stämme junger Bäume sollen in Übereinstimmung mit dem Mondzyklus dünner oder dicker werden. „Es ist ratsam, die sichtbaren Mondphasen zu betrachten, denn der Himmelskörper gibt Auskunft über die unterschiedliche Qualität von Tagen.“ Bei Vollmond sei die Intensität seiner Wirkung am größten, bei Neumond nahezu erloschen. „Das können Gärtner für sich nutzen“, ist die 50-Jährige überzeugt. So ist es hilfreich, Pflanzen an Tagen um Vollmond auszusäen. „Da gibt der Mond seinen Hauptimpuls. Seine Energie ist am stärksten.“ Der Rückschnitt von Gehölzen oder das Fällen von Bäumen sollte dagegen an Tagen um Neumond erfolgen. „Da kommt die Kraft des Mondes zum Erliegen. Der Strom der Pflanzensäfte ist verlangsamt.“

Astrologische Annahmen

Etliche Holzfäller halten sich bis heute an diese lang tradierten Regeln. „Sie haben beobachtet, dass der Ausfluss von Harz dann geringer ist, die Gefahr von Pilzinfektionen weniger groß und sich das Holz auch besser lagern lässt.“ Bleibt die Frage, wann Pflanzen am besten gepflanzt und geerntet werden. Das erklären die gängigen Mondkalender – je nach Ausrichtung – entweder nach anthroposophischen oder astrologischen Gesichtspunkten. Damit wird das Gärtnern nach dem Mond zur Glaubensfrage.

Der Kalender von Regina Engelke basiert auf astrologischen Annahmen. Die Erde wird nun zum Mittelpunkt der Betrachtung – „wie im Weltbild unserer Vorfahren“. Mond und Sonne bilden dabei Bahnen um die Erde. Liegt die Mondbahn über der Sonnenbahn, spricht man vom aufsteigenden Mond. Liegt sie unter der Sonnenbahn, spricht man vom absteigenden Mond. Der Wechsel vom aufsteigenden zum absteigenden Mond erfolgt alle 14 Tage. Eine vollständige Periode dieser Auf und Abs dauert auf Basis dieser Annahme 27,33 Tage.

Bei absteigendem Mond gehen die Kräfte des Erdtrabanten in den Boden, so Engelke. „Das ist die Zeit, in der man pflanzen sollte, wie es schon in alten Bauernregeln nachzulesen ist.“ Bei aufsteigendem Mond hingegen steige die Energie in Pflanzen nach oben. Dann sollte geerntet werden.

„Wer diese Grundregeln beachtet, wird in seinem Nutzgarten nach einiger Zeit des Ausprobierens recht widerstandsfähige, robuste Pflanzen stehen haben und sich über einen guten Ertrag in den Beeten freuen.“ Gleichzeitig lasse sich der Einsatz von Dünger und Mitteln gegen Schädlinge reduzieren. Auch das Gießen erfolge deutlich seltener.

