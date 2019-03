Dekoration für den Ostertisch

Ich komme schon jetzt mit der Osterdeko um die Ecke. Denn auch wenn diese Idee fix gemacht ist, braucht es ein paar Tage, bis sich die ganze Schönheit entfaltet.

Einfach, aber schön: Für Ostern könnt ihr leere Eierschalen mit Kresse bepflanzen. Ich habe das jetzt schon gemacht, um für euch zu testen, wie lange die Samen brauchen, bis aus ihnen üppiges Grün wird. Wäre ja blöd, wenn sie an Ostern schon wieder welk sind.

Kressesamen bekommt man in jedem Bau- oder Gartenmarkt. Und wenn ihr – wie ich – Frühstückseier mögt, dann löffelt mal eifrig jeden Tag oder jeden zweiten eines. Spült die Schalen anschließend mit ein bisschen Spüli aus, um vorzubeugen, dass es irgendwann nach faulem Ei stinkt. Ich habe in meine Eier dann Anzuchterde eingefüllt, weil ich eh gerade am Tomatenziehen war. Wer davon aber nicht gerade eine Hand voll übrig hat, dem empfehle ich, Watte zu nehmen – dann habt ihr keine Erde an den Sprossen, wenn ihr sie zum Frühstück direkt mit einer kleinen Schere am Tisch für euren Brotbelag abschneiden wollt.

Mit Wasser besprühen

Zuerst die Watte richtig schön feucht machen, die Samen bodendeckend aufgeben und befeuchten. Achtet darauf, dass sie an den kommenden Tagen nicht austrocknen. Sobald sie keimen, solltet ihr sie aber nicht mehr zu nass halten, damit sie nicht schimmeln. Am besten besprüht ihr die wachsenden Pflänzchen mit Wasser aus einer Sprühflasche.

Ich habe heute schon auf meinem Körnerbrötchen Kresse zum Frühstück gefuttert. Die Pflanzen sind nun sieben Tage alt. Plant die Aussaat so ein, dass ihr sie am fünften Tag nach der Aussaat essen könnt, da haben sie die richtige Größe. Die ersten Eier hatte ich klassisch geköpft; wenn ihr einen Sollbruchstellenverursacher habt, dann nutzt ihn. Der Rand wird dann sauberer und die Eierschale bricht nicht so schnell. Ich bin schon an den Vorbereitungen für die nächste Fuhre an Kresse-Eiern, die dann an Ostern auf den Tisch kommen. Dafür habe ich extra große Eier gekauft und heute gleich eines gefrühstückt.

Die Eier eignen sich übrigens auch in süßen Eierbechern als Mitbringsel, wenn ihr an Ostern eingeladen seid.

