Den besten Preis finden

Berlin.Wer die Preise von Energieanbietern vergleichen will, kommt um entsprechende Portale im Internet kaum herum. Das Prinzip ist bei allen gleich: Kunden müssen in eine Maske ihre Postleitzahl und zum Beispiel ihren Stromverbrauch eintippen – und bekommen dann günstige Anbieter angezeigt. Doch nicht immer sind die angezeigten Angebote die besten, so die Stiftung Warentest in der Zeitschrift „Finanztest“.

Denn die Vergleichsportale arbeiten laut Warentester in der Regel mit Voreinstellungen. Das heißt: Angezeigt werden oft Tarife, die nur im ersten Vertragsjahr günstig sind, weil sie Boni einrechnen. Im zweiten Jahr werden die Tarife dann teurer.

Konditionen überprüfen

Wichtig sei daher für Verbraucher, nicht nur einen Rechner zu nutzen, sondern am besten drei verschiedene, empfiehlt „Finanztest“. Außerdem sollten die Filtereinstellungen zum Fall passend geändert werden. Dann ändert sich oft schon die Reihenfolge in der Ergebnisliste.

Hilfreich ist es zudem, die Konditionen noch einmal direkt bei dem gewünschten Energieanbieter zu überprüfen – viele Tarife lassen sich dort direkt abschließen. Manche Tarife werden allerdings direkt über die Vergleichsportale vermarktet. Empfehlenswert ist ein Anbieterwechsel über die Vergleichsrechner vor allem für Verbraucher, die jährlich wechseln und in den vollen Genuss von Boni kommen wollen. Wer den Aufwand scheut, kann auch einen Wechseldienst beauftragen, der jährlich den Vertrag optimiert. tmn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021