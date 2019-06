Die Blumenkinder sind zurück!

Mit den warmen Sommermonaten startet die Open-Air-Saison. Überall in Deutschland kommen Menschen zu den kleinen und großen Festivals zusammen. Und immer häufiger sieht man dabei Blumenkinder wie zuletzt in den 1970er Jahren.

Vor allem junge Frauen tragen heute wieder bunte Kränze mit bunten Blumen im Haar. Vor einem halben Jahrhundert haben wir sie schon einmal gesehen, damals standen die Blumen für Liebe, Frieden und Glück – aber was hat die Mode heute zu bedeuten?

Die Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ kennt sich mit Trends rund um Blumen und Pflanzen gut aus. Ihre Experten erklären das Revival so: „Das Einzigartige, Individuelle ist heute sehr gefragt. Und was wäre da besser als selbst gemachter Blumenschmuck? Der ist nur für diesen einen Moment gemacht und vergänglich. Es geht um das einzigartige Erlebnis – und die perfekten Fotos für Instagram und Co. Auch dafür muss es natürlich toll aussehen.“

Deshalb war die Initiative in den letzten Jahren auf vielen Festivals aktiv. An der stylischen Flowerbar können die Besucher Blumenschmuck bestaunen und selbst binden. „Angefangen haben wir auf dem Parookaville Festival in Weeze 2016, bei dem wir auch dieses Jahr wieder vor Ort sein werden“, sagen die Verantwortlichen (Termin: 19. bis 21. Juli). „Schön zu sehen, dass der Trend im vierten Jahr immer noch aktuell ist.“

Stars mit Schmuck im Haar

Das zeigen auch die internationalen Partymeilen: Hollywood-Stars, Influencer und ganz normale Besucher feiern den Moment mit Blumen im Haar. Das zeigt auch: Liebe, Frieden, Glück und schöne Blüten kommen eben nie ganz aus der Mode –wie viel Zeit auch vergehen mag.

Weil es etliche gute Gründe gibt, einem lieben Menschen oder sich selbst mit Blumen und Pflanzen eine Freude zu bereiten, hat die Erzeugergenossenschaft Landgard, Deutschlands führende Vermarktungsorganisation im Gartenbau, die Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, Interesse und Freude an Blumen und Pflanzen zu wecken und zu unterstützen. Die Initiative verfolgt damit keine vorrangig kommerziellen Ziele. Als Experten liefern sie gerne Tipps zu Blumen im Haus, im Garten, auf Balkon und Terrasse. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019